Страсбург. Рада Європи допомагатиме Україні у впровадженні реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн ЯГЛАНД під час спільного підходу до преси із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні у Страсбурзі.

«Рада Європи буде надавати всю можливу допомогу під час реформ», - сказав Т.ЯГЛАНД.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ подякував за допомогу Раді Європи, зауваживши, що надання нею експертної допомоги рухає Україну вперед. «Ми дуже вдячні за таку планомірну співпрацю», - сказав Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, під час зустрічі з Т.ЯГЛАНДОМ було обговорено план дій, який буде виконуватися під час головування України у Комітеті міністрів Ради Європи.