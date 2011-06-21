Митний кодекс у новій редакції буде ухвалений ВР уже у вересні - Хомутиннік

Народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів, голова Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК заявив, що Митний кодекс у новій редакції має шанси бути ухваленим парламентом уже на початку наступної сесії (йдеться про вересень 2011 року - УНІАН). Про це він сказав під час комітетських слухань на тему «Громадське обговорення проекту нової редакції Митного кодексу України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата України, В.ХОМУТИННІК зазначив, що після першого читання від народних депутатів до комітету надійшло близько 850 зауважень та пропозицій, які зараз опрацьовуються. Він нагадав, що в профільному комітеті було створено робочу групу, підсумком діяльності якої стала розробка законопроекту «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України», який у травні цього року був прийнятий Верховною Радою за основу. «У проекті враховані ключові принципи реформування митної служби України: значно скорочено терміни митного оформлення товарів, суттєво обмежено можливість проведення безпідставних переоглядів товарів, лібералізовано процедуру митного контролю тощо», – зазначив він.

В.ХОМУТИННІК наголосив, що вперше на законодавчому рівні врегульовано питання щодо забезпечення сплати платежів, передбачено систему управління ризиками, що є основою митного контролю, а також запроваджено інститут уповноваженого оператора економічної діяльності.