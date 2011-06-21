Україна не планувала і не плануватиме приєднуватися до НАТО - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна не планувала і не плануватиме приєднуватися до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Страсбурзі.

«Наша позиція залишається незмінною. Ми були, є і будемо позаблоковою країною, як визначив це закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики», - сказав Президент.

За його словами, співробітництво України з НАТО триватиме і відповідатиме вимогам часу. «Що стосується ПРО, ми не збиралися, не збираємось і, переконаний, не будемо збиратись бути учасниками будівництва цієї системи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, за його словами, співпраця з НАТО як України, так і Росії завжди йтиме на користь системі європейської безпеки.