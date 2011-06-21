Курс НБУ на 22.06.11

Офіційний курс НБУ на 22.06.11100 USD - 797.3300 (21 червня - 797.3300)100 EUR - 1146.0024 (21 червня - 1134.9993)10 RUR - 2.8464 (21 червня - 2.8296)Облікові курси банківських металів на 22.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-123028.02 (21 червня-122549.62)961 XAG 10 Срібло-2887.93 (21 червня-2836.90)962XPT10Платина-139373.28(21 червня-139213.82)964XPD10Паладій-60198.42 (21 червня-59161.89)

Офіційний курс НБУ на 22.06.11 100 USD - 797.3300 (21 червня - 797.3300) 100 EUR - 1146.0024 (21 червня - 1134.9993) 10 RUR - 2.8464 (21 червня - 2.8296) Облікові курси банківських металів на 22.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-123028.02 (21 червня-122549.62) 961 XAG 10 Срібло-2887.93 (21 червня-2836.90) 962XPT10Платина-139373.28(21 червня-139213.82) 964XPD10Паладій-60198.42 (21 червня-59161.89)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter