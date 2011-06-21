Головне на 21 червня

Енергетика

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами почало відбір проектів із альтернативної енергетики в рамках національного проекту «Енергія природи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході представлення проекту повідомив голова Держінвестицій Владислав КАСЬКІВ.

За його словами, проект «Енергія природи» спрямовано на стимулювання будівництва в Україні енергетичних потужностей, що використовують відновлювальні джерела енергії.

В.КАСЬКІВ повідомив, що відбір і аналіз представлених відомству проектів, що претендують на отримання статусу національних, проводитиметься спеціальною експертною групою, яка вже сформована. Водночас, відомство поки не визначилося з деталізованим переліком критеріїв, за якими проводитиметься відбір проектів, що представляються.

При оцінці проектів група братиме до уваги такі характеристики: масштабність проекту, наявність довгострокового прогнозу виробництва електроенергії; відсутність негативного впливу на природне середовище; можливість підключення електростанцій до енергосистеми; фінансова спроможність заявника розробити проект електростанції.

Голова агентства додав, що одним із можливих способів стимулювання реалізації відібраних проектів може стати пайова участь держави в них на умовах державно-приватного партнерства.

При цьому В.КАСЬКІВ нагадав, у Держбюджеті-2011 на держпідтримку проектів, що мають статус національних, зокрема у галузі альтернативної енергетики, передбачено близько 0,5 млрд. грн.

Україна не має наміру віддавати Росії борги корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу після ознайомлення з підготовкою до початку роботи нового хірургічного корпусу Національного інституту раку.

М.АЗАРОВ переадресував питання журналістів про те, чи буде Україна віддавати борг Росії, медикам, які спостерігали за брифінгом. «Будемо борги ТИМОШЕНКО віддавати Росії?», - запитав М.АЗАРОВ у медиків. І отримав негативну відповідь. «Ось, люди за мене відповіли», - зазначив прем`єр-міністр.

Україна в січні-травні ц.р. збільшила експорт електроенергії на 16,4%, або 291,1 млн. кВт/год., порівняно з січнем-травнем 2010 року – до 2,071 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

У травні ц.р. експорт електроенергії з України зріс на 35,1%, або на 109,2 млн. кВт/год., порівняно з травнем 2010 року, – до 420,3 кВт/год.

У січні-травні експорт української електроенергії до країн Східної Європи збільшився в 2,1 раза, або на 574,9 млн. кВт/год., – до 1,109 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером із українського боку в східноєвропейському напрямку є ТОВ «Східенерго», що входить у структуру приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за зазначений період експорт української електроенергії до Угорщини зріс у 2,8 раза – до 647,4 млн. кВт/год., до Словаччини – в 1,84 раза, до 454,7 млн. кВт/год. Із травня поновилися комерційні поставки української електроенергії до Румунії. За місяць їх обсяг становив 7,2 млн. кВт/год.

Експортні поставки електроенергії до Польщі з України в січні-травні ц.р. не здійснювалися.

Експорт електроенергії до Молдови, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-травня зріс до 144,8 млн. кВт/год. проти 3,2 млн. кВт/год. за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії в цьому напрямку «Пауер Трейд» почала з квітня ц.р.

З початку року до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 808,7 млн. кВт/год., що на 34,9% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. В травні українські компанії припинили експорт електроенергії до Білорусі у зв`язку з неплатоспроможністю білоруських контрагентів на тлі різкої девальвації національної валюти Білорусі.

Крім того, в травні в рамках договору про погодинну міждержавну торгівлю електроенергією ДПЗД "Укрінтеренерго" поставило до Росії 8,3 млн. кВт/год. електроенергії, тоді як у січні-квітні поточного року поставки в цьому напрямку не здійснювалися.

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» приступили до створення спільного підприємства з розробки шельфу Чорного моря.

Про це у вівторок, 21 червня, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН журналістам у Москві, передає РІА Новости.

«Так», - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про те, чи приступили компанії до створення планованого раніше СП з розробки шельфу.

При цьому голова «Нафтогазу» відмовився повідомити терміни завершення процедури створення СП, відзначивши, що ведеться оцінка необхідних інвестицій і витрат.

«Є деякі законодавчі суперечності», - відзначив Є.БАКУЛІН, але пояснив, що вони не стануть перешкодою для створення СП.

Кабінет міністрів України пропонує врегулювати процедуру закупівель ядерного палива, а також послуг, пов`язаних із виробництвом палива та поводженням з ним.

Про це сказано в законопроекті «Про особливості здійснення закупівель ядерного палива» (рег. № 8709), розміщеному на сайті Верховної Ради

Документом, зокрема, пропонується розширити можливість застосування процедури торгів із одним учасником не лише на закупівлю свіжого ядерного палива, але й на послуги, пов`язані з його виробництвом (конверсія, збагачення, фабрикація), а також на послуги, пов`язані з поводженням, у тому числі й з відпрацьованим ядерним паливом.

Крім того, законопроект визначає, що дія договорів із закупівлі ядерного палива може продовжуватися на термін, достатній для проведення процедури закупівлі на суму коштів не більше 20% вартості, визначеної в договорі.

236 млн. грн. із 305 млн. грн. додаткового фінансування у 2011 році з державного бюджету виділено Міністерству надзвичайних ситуацій на вирішення проблем, які пов`язані з Чорнобильською проблематикою.

Про це під час брифінгу повідомив голова Державного агентства з управління Зоною відчуження Володимир ХОЛОША, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Він зазначив, що 139 млн. грн. виділено на підтримку в безпечному стані Чорнобильської атомної електростанції, а ще “129 млн. грн. підуть на виплату пенсій для людей, які працюють в особливо шкідливих умовах праці, пов`язаних з іонізуючим фактором”.

В.ХОЛОША повідомив, що 9 млн. грн. виділено на придбання житла для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 5 млн. грн. - на медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань серед постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

За словами В.ХОЛОШІ, «із 305 млн. грн. частина грошей виділена на підвищення заробітної плати», і «це кошти, які пішли не на центральний апарат, а на підрозділи Гідрометеорологічної служби та цивільного захисту».

В.ХОЛОША також повідомив, що 18 млн. грн. надано на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини у Лозовій (Харківська область).

"Інтер РАО" с 22 червня тимчасово повністю припиняє постачання електроенергії до Білорусі у зв`язку з відсутністю чергового транша оплати в рахунок боргу, заявив у вівторок РІА “Новости” офіційний представник компанії.

Другий транш повинен був поступити 20 червня.

"Дане припинення постачань зафіксоване контрактом і додатковими угодами до нього. Комерційна компанія не може поставляти електроенергію в борг", - сказав співбесідник агентства.

Економічні реформи в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в Україні буде застосована шокова терапія під час проведення реформ.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Правда» (Словаччина), повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він навіть пожертвувати втратою популярності заради змін на краще в майбутньому, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: “Я ніколи не піду на те, щоб брехати людям. Я завжди їм говорю правду. Це мій принцип, якому я ніколи не зраджував”.

За його словами, “модернізація країни, підвищення економічного рівня і, тим самим, поліпшення життя людей - це саме та програма, з якою я вступив до передвиборчої боротьби”. Він додав, що “країна була хвора” і “необхідне було лікування”.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив: “У мене не було вибору. Мені довелося лікувати ефективно, і отже, тільки хірургічним методом. Він неприємний і супроводжується болем. Але, з іншого боку, – це ефективна процедура”.

За його словами, мета започаткованих реформ - розвиток сучасної європейської демократичної країни, яка також стане високорозвиненою і конкурентоспроможною.

На запитання щодо бюрократії, яка перешкоджає реформам, Президент зазначив, що “проблема нездатних або некомпетентних чиновників існує в кожній країні”. За його словами, “подолати цю проблему можна на виборах”.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив: “Усе моє попереднє життя було боротьбою. Я вже звик до цього. Для мене головне: боротьба має бути у межах правил”.

Постійне представництво України при Раді Європи просило депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи не ставити незручних запитань Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, виступ якого і відповіді на запитання депутатів заплановані на сьогодні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили джерела у ПАРЄ, посилаючись на відповідну заяву депутата ПАРЄ від Франції Франсуа РОШБЛУАНА.

За словами співрозмовників агентства, французький депутат повідомив, що йому зателефонували від імені Постійного представництва України при Раді Європи і поцікавились, яке запитання він планує поставити українському Президенту, оскільки він записався на запитання, а потім запропонували відмовитися від того, щоб ставити запитання В.ЯНУКОВИЧУ.

Співрозмовники агентства зауважили, що Ф.РОШБЛУАН висловив обурення такими діями українського представництва при Раді Європи і назвав пропозиції “нечуваними”.

Рада Європи допомагатиме Україні у впровадженні реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн ЯГЛАНД під час спільного підходу до преси із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні у Страсбурзі.

«Рада Європи буде надавати всю можливу допомогу під час реформ», - сказав Т.ЯГЛАНД.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ подякував за допомогу Раді Європи, зауваживши, що надання нею експертної допомоги рухає Україну вперед. «Ми дуже вдячні за таку планомірну співпрацю», - сказав Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, під час зустрічі з Т.ЯГЛАНДОМ було обговорено план дій, який буде виконуватися під час головування України у Комітеті міністрів Ради Європи.

Призначене на 20 червня засідання Печерського районного суду Києва у справі активного учасника Податкового Майдану Сергія КОСТАКОВА, який вже 7 місяців перебуває під вартою, перенесене на 11 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, суд переніс розгляд справи «у зв`язку з тим, що суддя Кристина ТАРАСЮК перебуває у дорадчій кімнаті у справі, яка розпочалася минулої п`ятниці і дотепер не закінчилася».

Раніше судові засідання неодноразово відкладалися, зокрема двічі через непояву свідків звинувачення, які є співробітниками Міністерства внутрішніх справ.

Після звернення народного депутата України Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ («БЮТ-Батьківщина») до міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА сьогодні на судове засідання з`явилися свідки, які є співробітниками міліції. Незважаючи на це, судове слухання в черговий раз було перенесене.

(УНІАН)