Анонс на 22 червня

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров візьме участь у заходах з нагоди Дня скорботи і вшанування пам`яті жертв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.. (Могила Невідомого солдата, Київ, площа Слави).

* Біля Кабінету Міністрів України відбудеться мітинг з приводу порушення прав інвесторів житлового будівництва, що споруджується на проспекті Академіка Глушкова, 6 в м. Києві. 503 сім`ї зберуться щоб відстояти свої права.

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Відбудеться Конференція Проекту ЄС «Програма підтримки вугільного сектору» в Україну. Проект здійснюється Міжнародним консорціумом під керівництвом австрійської компанії «Hulla & Co.Human Dynamics KG». Учасники: Жозе Мануель Тейшейра, голова Представництва ЄС в Україні, Джеффрі Пайпер, координатор з енергетичних питань, представники дипломатичного корпусу, міністерств енергетики і вугільної промисловості, праці та соціальної політики, економічного розвитку та торгівлі. Модератори: Олівер Мадер, директор Проекту «Програма підтримки вугільного сектору»; Войтек Млоджиєвський, керівник Проекту «Програма підтримки вугільного сектору».

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "5-тисячна медіапанель як потужний інструмент дослідження інтернет-аудиторії Україні". Відбудеться презентація 5-тисячної медіапанелі в рамках проекту дослідження інтернет-аудиторії Україні, яке проводиться на замовлення Інтернет Асоціації України (ІнАУ) компанією InMind. Проект стартував у 2010 р. на базі медіапанелі з 1200 користувачів, на чиї комп`ютери встановлена ​​програма, яка фіксує відвідування ними веб-ресурсів. Дані проекту дозволяють оцінювати рейтинги веб-ресурсів та соціально-демографічні показники їх відвідувачів. Збільшення медіапанелі до 5 тис. осіб дозволяє охопити дослідженнями майже всі веб-ресурси, що цікавлять ринок інтернет-реклами України. Будуть оприлюднені дані досліджень, висвітлено тенденції ринку інтернет-реклами України, наведені статистичні дані про вітчизняні інтернет-користувачів, озвучені плани щодо Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами. Учасники: Тетяна Попова, голова Правління ІнАУ; Михайло Комісарук, член Правління ІнАУ; Олена Житник, директор з маркетингу InMind (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: «Відносини України і Росії після підписання Україною угоди про ЗВТ з ЄС». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Аналіз сучасних економічних відносин України та Росії; фактори, що впливають на ці відносини. Економічні відносини України і Росії за умови підписання Україною угоди про ЗВТ з ЄС та ін Учасники: Ніко Ланге, керівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні; Олексій Урін, радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні; Михайло Хазін, президент компанії експертного консультування «Неокон» (Москва); Інна Кірш, адміністратор департаменту політики Європарламенту (Брюссель); Василь Горбаль та Ірина Геращенко - народні депутати України.

* Відбудеться брифінг, на якому буде оголошено Всеукраїнський творчий конкурс на кращу назву підприємства швидкісного руху, його логотип і назву міжрегіональних електропоїздів виробництва «HYUNDAI ROTEM». Учасники: заст.ген.директора "Укрзалізниці" Леонід Лобойко, ген.директор представництва «Hyundai Corporation» в Україні Юн Сук Чой, керівник проекту «Hyundai Corporation» в Україні Олександр Чумаков. Буде проінформовано про підготовку до введення швидкісного руху пасажирських поїздів до проведення Євро-2012. Зокрема, журналістам буде продемонстрований інтер`єр і екстер`єр нових поїздів, що будуються для України корейською компанією.

* Відбудеться брифінг на тему: "Про гідрометеорологічні умови та їх вплив на врожайність сільськогосподарських культур". У роботі візьме участь начальник Українського Гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.

* Прес-конференція керівника групи радників голови Національного Банку України Валерія Литвицького на тему: «Інфляція й економічна активність Україні на старті другої третини року».

* Відбудеться брифінг голови Державного Агентства з питань енергоефективності та енергозбереження М. Пашкевича і президента НАНУ Б. Патона, присвячений підписанню угоди про науково-технічне співробітництво між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Національною академією наук України.

* У редакції газети «АиФ» відбудеться пряма лінія головного інженера департаменту експлуатації водопровідного господарства ВАТ «АК «Київводоканал» Володимира Костюка і читачів «АиФ». Теми: Яку воду п`ють сьогодні мешканці столиці? Звідки походить водозабір? Хто перевіряє її якість і як часто? Чому з кранів часто тече іржава або смердюча вода? Як себе вести і куди скаржитися? Чому після ремонту комунікацій труби знову рвуться в тих же місцях? У якому стані перебувають сьогодні мережі Київводоканалу? Чи загрожує жителям Києва обіцяне навесні двократне зростання тарифів на воду в цьому році? та ін.

* Круглий стіл на тему: "Регіони Україна в післякризовий період: ризики і перспективи розвитку". Організатор: Національний інститут стратегічних досліджень. Питання: Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України в 2010 - 2011 рр..: фактори впливу та ризики. Наслідки економічної кризи для консолідації регіонального економічного простору України. Інвестиційний потенціал регіонів: пошук стабільних джерел фінансування регіонального розвитку в умовах невизначеності та ризиків.

* Круглий стіл на тему: «Регреси в страхуванні. Проблеми та рішення». Організатор - колекторська компанія «Вердикт». Учасники: Кирило Сабара, «СК АЛЬФА СТРАХУВАННЯ»; Сергій Мунчак, страхова компанія UNIQA; Олександр Кабак, директор ТОВ «КК «Вердикт» та ін.

* Відбудеться засідання Громадської ради організацій природоохоронного спрямування. Питання: Генеральний план Києва; Стан газонів у м. Києві.

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