Президент у Страсбурзі дав інтерв’ю низці закордонних ЗМІ
08:41, 22 червня 2011Різне
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Під час візиту до Французької Республіки Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав у Страсбурзі інтерв’ю французькому виданню «Le Monde» та американському телеканалу СNBC.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
В інтерв’ю «Le Monde» В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що європейська інтеграція України є стратегічним завданням, яке визначене в зовнішньополітичних пріоритетах держави. І в основі цього завдання лежить принцип національного прагматизму.
У розмові з кореспондентами телеканалу СNBC глава Української держави наголосив, що лібералізація податкової системи, боротьба з корупцією та прозора державна політика є основою плану економічного розвитку, який нині втілюється в Україні.
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