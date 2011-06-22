Пан Гі Муна затверджено генсеком ООН на другий п'ятирічний термін

Генасамблея ООН затвердила кандидатуру нинішнього генерального секретаря всесвітньої організації Пан Гі МУНА на другий п`ятирічний термін.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Минулого тижня РБ ООН прийняла резолюцію, рекомендувавши Генасамблеї Пан Гі МУНА на посаду генсекретаря, і ця рекомендація була схвалена більшістю голосів. Інших кандидатур на пост генсека ООН не було.

Пан Гі МУН народився 13 червня 1944 року в південнокорейської провінції Чхунчхон-Пукто. Вищу освіту здобув в Сеульському державному університеті на факультеті міжнародних відносин, а потім у Гарвардському університеті в США. У 2003 році Пан Гі МУН був спеціальним радником президента Республіки Корея по дипломатичних питань, в 2004 році став міністром закордонних справ цієї країни.

У 2006 році Пан Гі МУН був обраний генеральним секретарем ООН.