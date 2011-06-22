У Києві на станції метро «Нивки» під потяг стрибнув і загинув студент

На станції «Нивки» Київського метрополітену під потяг стрибнув і загинув студент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (1990 р. н.).

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, інцидент стався о 8.54.

Встановлено, що загиблий є уродженцем Бориспільського району Київської області.

Міліція встановлює причини та обставини інциденту. У разі, якщо буде з’ясовано, що це було самогубство, зібрані матеріали будуть передані до прокуратури.

За даними міліції, рух потягів метро уже відновлено.