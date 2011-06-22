У Києві на станції метро «Нивки» під потяг стрибнув і загинув студент
09:42, 22 червня 2011Різне
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На станції «Нивки» Київського метрополітену під потяг стрибнув і загинув студент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (1990 р. н.).
Як повідомили УНІАН у столичній міліції, інцидент стався о 8.54.
Встановлено, що загиблий є уродженцем Бориспільського району Київської області.
Міліція встановлює причини та обставини інциденту. У разі, якщо буде з’ясовано, що це було самогубство, зібрані матеріали будуть передані до прокуратури.
За даними міліції, рух потягів метро уже відновлено.
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