ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Власний капітал українських банків у травні скоротився на 800 млн. грн.» пише - за підсумками минулого місяця власний капітал банківської системи України знизився на 0,55%...

http://delo.ua/finance/sobstvennyj-kapital-ukrainskih-159549/

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Також «Діло» в публікації «Український «Антонов» продав на виставці Ле Бурже 10 літаків Ан-158 на $ 300 млн.» пише - українське держпідприємство "Антонов" і російська лізингова компанія "Ільюшин Фінанс Ко" (ІФК) підписали контракт об`ємом приблизно $ 300 млн. на поставку 10 літаків Ан-158...

http://delo.ua/business/ukrainskij-antonov-prodal-na-159535/

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«Діло» в публікації «Приватизація в Греції може перетворитися у «велике прання» нелегального капіталу» пише – Греції, яка переживає економічну кризу терміново потрібен новий капітал. Продаж держвласності на цьому тлі здається неминучим кроком. Але її покупка цікавить не тільки серйозних інвесторів...

http://delo.ua/world/privatizacija-v-grecii-mozhet-pr-159519/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Тиск газом», в якому пише - на чергових переговорах про умови постачання газу Росія запропонувала продавати Україну паливо за європейською ціною, але з 40-відсотковою знижкою. Натомість "Газпром" вимагає створення СП з "Нафтогазом". В іншому разі вже до кінця року ціна газу для української промисловості може досягти $ 400 за тисячу кубометрів. А обсяг транзиту вже в наступному році знизиться на 10 млрд. кубометрів, що загрожує НАК значними втратами, кажуть експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1664678

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Нестандартна пропозиція», в якому пише – незважаючи на підвищення прогнозу зростання ВВП в поточному році, Світовий банк радить Україні утриматися від підвищення соціальних стандартів, спрямувавши кошти на покриття дефіциту "Нафтогазу" і Пенсійного фонду. Експерти погоджуються з такою рекомендацією, відзначаючи, що перенесення термінів підвищення тарифів на газ зажадає збільшення субсидій НАК "Нафтогаз України"...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1664652

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Кодекс наблизять до Європи», в якому пишуть - експерти схвалили редакцію Митного кодексу України, написану групою депутатів на чолі з регіоналом Віталієм Хомутинником. При цьому аналітики рекомендували до другого читання конкретизувати законопроект і внести до нього ряд змін...

http://state.eizvestia.com/full/kodeks-priblizyat-k-evrope

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Також «Економічні відомості» у матеріалі «Соняшник йде на рекорд» пишуть - в цьому сезоні в Україні може бути безпрецедентний випуск соняшникової олії - понад 3 млн. т. Це дозволить збільшити експорт до 2,6 млн. т, що ще більше підсилить позиції України на зовнішніх ринках...

http://markets.eizvestia.com/full/podsolnechnik-idet-na-rekord

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«Економічні відомості» у матеріалі «Шельф пробурять разом» пишуть - «Нафтогаз України» розширив коло потенційних партнерів з розробки родовищ вуглеводнів на Чорноморському шельфі. Крім «Газпрому», учасниками проектів можуть стати «Лукойл» і ТНК-ВР. Для успішної співпраці в цій сфері, на думку експертів, Кабмін повинен ліквідувати законодавчі протиріччя і домогтися гарантій безпеки від компаній...

http://state.eizvestia.com/full/shelf-proburyat-vmeste

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Газета «Сьогодні» у публікації «Провідники платять хабарі по 15 тисяч, щоб потрапити на вигідний рейс» пише - тепер підбирати працівників у кожний поїзд буде комп`ютер...

http://www.segodnya.ua/news/14261232.html

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Також «Сьогодні» у публікації «У Києві закриють міст» пише - в Гідропарку скоро почнуть ремонт Венеціанського моста, а на мостах Метро і Русанівському утворилися величезні діри - вони на черзі...

http://www.segodnya.ua/news/14261296.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Соціальні» позови: платити не будуть, і суд не допоможе... » пише - влада придумала, як не платити за «соціальними» позовами українців, якими завалені не лише вітчизняні, але і європейські суди. Все перейде під «юрисдикцію» Кабміну...

http://economics.unian.net/rus/detail/92639

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «Транш віддяка» пише - Росія і Білорусь вирішили не починати енергетичну війну 22 червня. Не дочекавшись погашення боргу, «Інтер РАО» оголосила, що сьогодні припинить поставки, але в останній момент погодилася на відтермінування...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262589/transh_platezhom_krasen

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Також «Відомості» в публікації «Податок для регіонів» пишуть - в Росії перерозподіл повноважень і податкових доходів між рівнями влади займе мінімум рік. В результаті реформи може повернутися податок з продажів або новий регіональний податок, які підуть до бюджетів регіоні ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262575/nalog_dlya_regionov

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Видання «Известия» в публікації «Газпром» обіцяє бюджету більше, ніж хоче Мінфін» пише - «Газпром» обіцяє уряду, що поліпшення його виробничої і комерційної діяльності принесе російському бюджету додатково 207 млрд. рублів, що перевищить побажання Мінфіну на 57 млрд. рублів. Такі обіцянки монополія дає заради того, аби зупинити відомство, яке наполягає на підвищенні ставки податку на видобуток корисних копалин...

http://www.izvestia.ru/news/492560

(УНІАН)