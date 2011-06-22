Сторонам Придністровського врегулювання не вдалося відновити переговори у форматі «5+2»

Москва. Учасникам неформальних консультацій з Придністровського врегулювання у форматі «5+2», які відбулися вчора в Москві, не вдалося домовитися про відновлення переговорів.

Про це УНІАН повідомили в МЗС Росії за підсумками консультацій.

«На жаль, через серйозні розбіжності в позиціях Кишинева і Тирасполя вийти на рішення про офіційне відновлення переговорів поки що не вдалося. Московську зустріч було припинено за принципом «зупинки годинника» для того, щоб її учасники мали можливість проконсультуватися в столицях. Її буде продовжено в Москві в узгоджені терміни», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, формат «5+2» передбачає участь в переговорах двох конфліктуючих сторін: Молдови і Придністров`я; трьох посередників: Росії, України і ОБСЄ; а також двох спостерігачів – США і ЄС.