ID-картки в Україні сьогодні може виготовляти тільки «ЄДАПС» - Могильов

На сьогодні ID-картки, якими планується замінити внутрішні паспорти в Україні, може виготовляти тільки консорціум «ЄДАПС».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.

«На сьогоднішній момент, у принципі, виготовляти такі документи може лише «ЄДАПС», більше ніхто, тому що обладнання дуже дороге», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

За словами міністра, обладнання «ЄДАПС» дозволяє виготовити документ, який відповідає усім світовим стандартам.

При цьому він відзначив, що питання про дані, які міститимуться на картах, перебуває у стадії обговорення.

«При створенні такої картки має йтися про те, яка там буде інформація. У світі існує кілька систем копіювання такої інформації, тому яку прийме Україна, ще думатимемо, чесно кажучи. Там дуже багато даних, які можна внести», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Довідка УНІАН. Консорціум «ЄДАПС» - група з повним циклом підприємств з виробництва і запровадження високозахищених ідентифікаційних документів і інформаційних систем.

Паспорти та ідентифікаційні документи, виготовлені «ЄДАПС», були визнані ICAO і ОБСЄ одними з найкращих у світі.

Консорціум «ЄДАПС» володіє сучасними і повністю сертифікованими потужностями, включаючи одне з найбільших виробництв з випуску і аутсорсингу персоналізації платіжних карток VISA і MasterCard. «ЄДАПС» має досвід у захисті документів і товарів з використанням технологій у сфері лазерів, полікарбонату, біометрії, деметалізованих голограм, контактних, безконтактних чипів і IT-технологій.