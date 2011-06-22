Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до Європейського Суду з прав людини щодо неправомірності порушення проти неї кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час брифінгу у Києві.

«Ми вже подали клопотання до Європейського Суду з прав людини, де ми виклали своє бачення і повністю обгрунтували наявність політичного переслідування в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила сподівання, що для Європейського суду буде достатньо усіх наданих експертних оцінок для ухвалення справедливого рішення.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що у якості матеріалів Європейському суду буде надано результати аудиту, проведеного юридичною компанією Covington & Burling LLP та аудиторською фірмою BDO. Вона нагадала, що у даних цього аудиту чітко вказується, що жодних порушень при використанні коштів Кіотського протоколу та при закупівлі автомобілів швидкої допомоги не було.

Лідер партії «Батьківщина» висловила сподівання, що європейські країни та Європейський суд з прав людини будуть зважати не на позицію «продажних судів ЯНУКОВИЧА», а на авторитетну думку міжнародних компаній.

Ю.ТИМОШЕНКО також додала, що представники цих двох компаній будуть долучені до судового процесу у Європейському суді як захисники.

У свою чергу захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО зазначив, що відповідне клопотання було подане до Європейського суду 21 червня. «Ми наводимо низку прикладів, які свідчать про політичне підґрунтя порушених проти Юлії ТИМОШЕНКО кримінальних справ», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, у клопотанні також міститься посилання на прецедентне рішення Європейського суду щодо одного із болгарських політиків. «У цій справі Європейський суд чітко визначився, що це політична діяльність, яка не може вкладатися у кримінальні процедури», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО також додав, що у клопотанні йдеться про необґрунтованість затримання Ю.ТИМОШЕНКО 24 травня і неправомірність порушення проти неї кримінальних справ.

С.ВЛАСЕНКО наголосив, що також було подане клопотання до Євросуду з проханням розглянути позов Ю.ТИМОШЕНКО у невідкладному режимі.

За його словами, таким чином, позов може бути розглянутий у будь-який термін.

Захисник також нагадав, що рішення Євросуду не є факультативним і Україна змушена буде його виконувати.

С.ВЛАСЕНКО додав, що команда Ю.ТИМОШЕНКО пройшла усі стадії судового захисту в Україні, зокрема, це Печерський районний суд Києва та апеляційний суд. «Ми використали усі форми судового захисту в Україні і тому звернулися до Європейського суду», - додав він.