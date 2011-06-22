Президент України провів у Києві зустріч з Королем Йорданії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів зустріч з Королем Йорданії АБДАЛЛОЮ, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Чудово, що у нас починається діалог, який повинен підняти рівень наших політичних відносин, збільшити можливості держав для росту економіки і покращення життя людей», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, вітаючи гостя в Києві.

В Україні, зазначив Президент, також високо цінують зусилля Короля Йорданії, спрямовані на поглиблення світового міжцивілізаційного діалогу, зокрема спорудження на території місця хрещення Христа «Палацу усіх релігій».

Зі свого боку Король Йорданії висловив сподівання, що його візит до України послугує як розвитку особистих стосунків лідерів двох країн, так і розбудові міждержавних відносин.

«У нас багато можливостей для розвитку наших економічних, політичних і соціальних взаємин. Наші політичні відносини добре розвиваються. І я хочу використати цей візит, щоб знайти можливості для подальшого розвитку зв’язків між нашими народами», - сказав АБДАЛЛА ІІ.