Україна та Йорданія підписали низку двосторонніх документів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема за результатами візиту до України короля Йорданії АБДАЛЛИ ІІ було підписано угоду про військове співробітництво між оборонними відомствами двох країн.

Також сторони підписали міжурядову угоду про співробітництво в галузі охорони здоров’я та медичної науки, меморандум між зовнішньополітичними відомствами двох країн про політичні консультації, меморандум між фінансовими структурами України та Йорданії про співробітництво у сфері боротьби з корупцією та відмиванням коштів, угоду між українським підприємством «Укроборонпром» та йорданським Бюро з питань розробок та розвитку.