Євроінтеграція має об'єднати суспільство, як вже об'єднала владу і опозицію - Геращенко

Тема євроінтеграції має об`єднати українське суспільство, як вона вже об`єднала владу і опозицію. Таку думку сьогодні під час круглого столу на тему: «Відносини України і Росії після підписання Україною угоди про ЗВТ з ЄС», організованого Інститутом Горшеніна, висловила народний депутат України (НУНС) Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, питання євроінтеграції України, зокрема, підготовка до підписання договору про Зону вільної торгівлі з ЄС, виявилося рідкісним прикладом спадкоємності політики керівництва України. "У зв`язку з цим я хотіла б нагадати, що у Верховній Раді працює Комітет євроінтеграції, який займається адаптацією українського законодавства до європейських норм і стандартів. Цей комітет багато років був одним із найменш престижних в українському парламенті, туди не прагнули потрапити як до бюджетного чи банківського комітету. Від партії влади там до недавнього часу був лише один депутат, сьогодні там вже 5 депутатів від Партії регіонів, що свідчить про переосмислення значущості євроінтеграції для нашої країни», - відзначила І.ГЕРАЩЕНКО і додала: «Дуже важливо, щоб тема євроінтеграції стала об`єднуючою і для українського суспільства. На жаль, багато людей в Україні сьогодні не розуміють, що може дати Україні членство в ЗВТ - які «мінуси» і «плюси» несе це об`єднання нашій країні. У нас в цьому питанні відсутня державна інформаційна політика, в результаті - ініціативи влади щодо євроінтеграції не зрозумілі народу. Це істотний пропуск у роботі органів влади».

Підсумовуючи, народний депутат зазначила, що 2011 рік стане вирішальним з погляду євроінтеграційних процесів, і той факт, що опозиція і влада висловлюють єдину позицію з цього питання, дозволяє чекати позитивного для України результату.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив про зняття більшості спірних питань на переговорах щодо ЗВТ, що відбувалися в Брюсселі. «Ми обговорили буквально всі 5 «червоних ліній», які у нас були. Я думаю, що ці лінії змінили колір, вони вже «зелені» майже всі», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що вдалося досягти прогресу на переговорах з комісарами ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефаном ФЮЛЕ і з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ.

«Я думаю, що червневий раунд переговорів буде вирішальним», - сказав український віце-прем`єр.

Україна і ЄС почали переговори про створення зони вільної торгівлі на початку 2008 року. ЗВТ має стати складовою нового договору про асоціацію, переговори щодо якого почато роком раніше – на початку 2007 року.

Сторони сподіваються на завершення переговорів до кінця цього року.