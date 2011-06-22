Україні залишилося виконати 4 зобов`язання перед Радою Європи.

Про це кореспондента УНІАН повідомив сьогодні у Страсбурзі народний депутат України, голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Іван ПОПЕСКУ.

«Відповідно до висновку 190 від 1995 року про вступ України до Ради Європи, у нас залишилося ще 4 моменти. Це Кримінально-процесуальний кодекс, закон про прокуратуру і закон про адвокатуру, а також створення Громадського телебачення», - сказав він.

«Ну, Громадське телебачення – це проблема політичної волі і готовності суспільства. Можна декларувати, можна робити, але це залежить все ж і від журналістів, не тільки від політичного класу», - додав депутат.

Щодо питань юридичного блоку зобов`язань, то, за словами І.ПОПЕСКУ, все залежатиме від якості Кримінально-процесуального кодексу.

«Там саме буде прописано права адвоката, і там же буде прописано, які зобов`язання і до якого рівня може йти прокурор. Тобто, як приймається КПК, без проблем можна вже далі на його підставі розробити закон про адвокатуру і закон про прокуратуру», - підкреслив він.

І.ПОПЕСКУ відзначив, що робота над Кримінально-процесуальним кодексом завершується, і на початку осені його проект планується передати до Венеціанської комісії для ухвалення висновків, що дає шанс Україні прийняти новий кодекс до кінця року.

«Думаю, листопад або грудень, якщо буде воля більшості», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на сесії ПАРЄ у Страсбурзі пообіцяв до кінця року завершити виконання взятих Україною на себе зобов`язань при вступі до Ради Європи в 1995 році.