Анонс на 23 червня

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться пленарне засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

* Відбудеться брифінг заступника Київського міського голови - секретаря Київської міської ради Галина Гереги.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ та брифінг для представників ЗМІ.

* Відбудеться українсько-ізраїльська ділова зустріч в рамках шостого засідання Міжурядової українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва. Організатор - Український союз промисловців і підприємців.

* Відбудеться конференція «Видобуток нафти і газу в Україну: економічні, фінансові та юридичні аспекти». Організатор - Консалтингова компанія ЮПЕКО, видавець фахового журналу Нафторинок.

* Круглий стіл на тему: "Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України". Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Запрошені: Іван Кириленко, член Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції; Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ, президент УАК; Петро Саблук, директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки"; Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду та ін

* Прес-конференція на тему: «Українські інновації: чи можливий старт у 2011 році?». Учасники: Володимир Нікітченко, в.о. директора Міжрегіонального центру інвестицій і розвитку; Олександр Зубарєв, президент ВГО «Українська рада винахідників і новаторів»; Вікторія Власенко, директор Центру трансферу технологій Київського національного університету технологій та дизайну; В`ячеслав Проценко, голова правління ВАТ «МЕРИДІАН» ім. С. Корольова; Петро Смертенко, Національний координатор програми EUREKA в Україні та ін. Прес-конференція проводиться в рамках проекту «Гармонізація та синхронізація європейських та українських інноваційних програм» за підтримки МФ «Відродження».

* 11-30 - в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Останній шанс скоригувати Пенсійну реформу: пропозиції профспілок, експертів і політиків». Учасники запропонують кроки щодо збільшення надходжень до Пенсійного фонду, зменшення корупції в системі пенсійного забезпечення, представлять конкретні механізми підтримки верств населення, які в першу чергу постраждають від введення Пенсійної реформи. Учасники: голова Національного форуму профспілок Мирослав Якибчук; заст.голови НФПУ Григорій Кабанченко; голова Союзу жінок України «За майбутнє дітей» Валентина Семенюк-Самсоненко; заст.міністра внутрішніх справ України Віктор Дорошенко, начальник забезпечення та контролю соціальних виплат департаменту фінансів МО України Ігор Батуршин, голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець, екс-перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло Розенко, голова Всеукраїнського конгресу профспілок Петро Петриченко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: +38 067 218 77 52.

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Головком» проведе «Енергетичні дебати» на тему: «Євросоюз модернізує ГТС Україну: якою буде відповідь Росії?». Учасники: провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко і старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізуллін. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* * Відбудеться брифінг заступника Міністра економіки України Василя Мармазова та Міністра туризму Держави Ізраїль Стаса Місежнікова.

* Прес-конференція на тему: «Слов`янськ - унікальна перлина здоров`я індустріального Донбасу» з циклу «Міста-курорти та курортні території України», який починає спільно з Всеукраїнським прес-центром Укрінформ Держслужба туризму і курортів України. Учасники: заст.голови Держслужби туризму і курортів Дмитро Заруба, перший заступник голови міськради м. Слов`янськ Тетяна Герко; керівник загальнонаціонального проекту «Курорти та санаторії України» Володимир Соколов, начальник відділу курортів і рекреаційної сфери Держслужби туризму і курортів Валентина Левченко.

* Прес-конференція адвоката Тетяни Монтян на тему: «Проект Житлового кодексу: правова трагедія країни».

* У Клубі Кабінету Міністрів України відбудеться зустріч з молоддю першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія Клюєва з нагоди Всесвітнього дня молоді.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Боротьба з корупцією в Україні. Проблеми функціонування митниці». Організатор - Інститут Української Політики. Будуть обговорені питання: Наведення порядку на митниці. Успіхи правоохоронних органів у боротьбі з корупцією на митниці. Міжнародний досвід боротьби з корупцією в митній сфері Невідкладні завдання з повернення довіри до митної галузі України. Учасники: Костянтин Бондаренко, голова правління Інституту Української Політики; Микола Катеринчук, заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Євген Лауер, шеф-редактор інтернет-видання «Трибуна». До участі запрошені представники Служби Безпеки та Держмитслужби України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (044) 256-68-09, 093-346-24-74. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: "Соціально-економічні втрати України від дорожньо-транспортних пригод та шляхи вирішення цієї проблеми". Організатори: Комітет логістики і транспорту Американської торговельної палати в Україні, ВГО "Асоціація безпеки дорожнього руху". Учасники: Віктор Швець, голова Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; Олександр Скибинецький, голова Координаційної ради ВГО "Асоціація безпеки дорожнього руху"; Михайло Берлін, президент ВГО "Асоціація безпеки дорожнього руху"; Володимир Цвєтков, Національний менеджер з питань транспорту і дистрибуції, Славутич, Carlsberg Group та ін."

* Відбудеться прес-тур в рамках спільного проекту Держземагентства України та Світового банку, під час якого журналісти відвідають садибу «Соколиний Хутір» (с.Петрушівка, Ічнянський р-н Чернігівської обл.) і зможуть зняти відео та фото, взяти коментарі у власника агросадиби, поставити питання представникам місцевої влади, Держземагентства Україна, експертам із зеленого туризму під час брифінгу. Журналістам забезпечується: трансфер із Києва і назад, харчування. Питання: які перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україну? Які земельні ділянки можна використовувати під агросадиби? та ін.

* У м. Запоріжжя круглий стіл на тему: "Про збереження трудового потенціалу в галузі гірничо-металургійного комплексу України». Організатор: Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

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