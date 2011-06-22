Курс НБУ на 23.06.11

Офіційний курс НБУ на 23.06.11100 USD - 797.3100 (22 червня - 797.3300)100 EUR - 1147.8872 (22 червня - 1146.0024)10 RUR - 2.8582 (22 червня - 2.8464)Облікові курси банківських металів на 23.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-123264.13 (22 червня-123028.02)961 XAG 10 Срібло-2863.14 (22 червня-2887.93)962XPT10Платина-139290.06(22 червня-139373.28)964XPD10Паладій-61073.95 (22 червня-60198.42)

Офіційний курс НБУ на 23.06.11 100 USD - 797.3100 (22 червня - 797.3300) 100 EUR - 1147.8872 (22 червня - 1146.0024) 10 RUR - 2.8582 (22 червня - 2.8464) Облікові курси банківських металів на 23.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-123264.13 (22 червня-123028.02) 961 XAG 10 Срібло-2863.14 (22 червня-2887.93) 962XPT10Платина-139290.06(22 червня-139373.28) 964XPD10Паладій-61073.95 (22 червня-60198.42)

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