Головне на 22 червня

Пенсійна реформа

ВО «Батьківщина» пропонує альтернативний варіант пенсійної реформи, у якій при обчисленні пенсій не буде збільшено пенсійний вік та трудовий стаж, натомість додаткових надходжень до Пенсійного фонду можна досягти за рахунок детінізації економіки, підвищення зарплат і створення нових робочих місць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у Рівному народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина) Юрій ПРОКОПЧУК.

Пенсійну реформу, запропоновану нинішньою владою, Ю.Прокопчук назвав "геноцидом української нації".

За словами народного депутата, пропозиції щодо пенсійної реформи містяться у законопроекті «Про єдині принципи пенсійного забезпечення та державні стипендії працівникам культури, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та деяким іншим категоріям осіб”, який зареєстровано у Верховній Раді.

Ю.ПРОКОПЧУК також повідомив, що особисто він вніс понад 40 поправок до запропонованого урядом законопроекту про пенсійну реформу. Одні з них, зокрема, стосуються обмеження максимального розміру пенсій для нинішніх vip-пенсіонерів та збереження нинішнього трудового (страхового) стажу при обчисленні пенсій.

Завтра у Києві під час круглого столу профспілки та експерти оприлюднять вимоги до змін пенсійної реформи, які, на їхню думку, зможуть послабити її негативні соціальні наслідки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України.

Під час роботи учасники запропонують кроки щодо збільшення надходжень по пенсійного фонду, зменшення корупції у системі пенсійного забезпечення та конкретні механізми підтримки верств населення, які насамперед постраждають від запровадження пенсійної реформи.

«Завтрашнє оголошення вимог – це останній шанс не для нас, а для депутатів та уряду. Останній шанс дослухатись до тих пропозицій, які зможуть послабити соціальний удар по мільйонах українців. Нинішній варіант пенсійної реформи мало чим відрізняється від першого варіанту, який вже викликав негативний резонанс у суспільстві. Аби допомогти владі і громадянам якось виправити ситуацію, експерти та профспілки заявлять про ті речі, які ще можна скорегувати під час другого читання законопроекту», - вважає голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК.

У свою чергу заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО заявив, що «важливим аспектом нашого заходу є те, що в ньому візьмуть участь представники уряду та народні депутати, які запропонували альтернативні підходи до Пенсійної реформи. Тому матимемо унікальну можливість розробити консолідований документ, який зніме соціальну напругу в суспільстві».

У заході візьмуть участь: голова Національного форуму профспілок М.ЯКІБЧУК, заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО, голова Союзу жінок України «За майбутнє дітей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, помічник міністра внутрішніх справ України Віктор ДОРОШЕНКО, начальник забезпечення та контролю соціальних виплат департаменту фінансів Міністерства оборони України Ігор БАТУРШИН, голова Конфедерації профспілок України Михайло ВОЛИНЕЦЬ, екс-перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло РОЗЕНКО, генеральний секретар Всеукраїнського конгресу профспілок Петро ПЕТРИЧЕНКО.

Круглий стіл на тему «Останній шанс скорегувати пенсійну реформу: пропозиції профспілок, експертів та політиків» відбудеться у четвер, 23 червня, в інформагентстві УНІАН (вул.Хрещатик, 4). Початок – об 11.30.

Фінанси

У січні-травні 2011 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 8,8% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

На фоні зменшення бази порівняння минулого року у травні відбулося прискорення економічного зростання ІВБГ до 9,1% у річному вимірюванні (6,7% у квітні).

За даними НБУ, нарощування обсягів промислового виробництва сприяло збільшенню його внеску у зростання ІВБГ з 3,7 п.п. у квітні до 6,4 п.п. у травні.

Зменшення бази порівняння минулого року на фоні підвищеного попиту на паливо усередині країни сприяло прискоренню зростання промислового виробництва з 4,9% у квітні у річному вимірюванні до 8,6% у травні. Внесок виробництва коксу і продуктів нафтопереробки значно зріс — з "мінус" 1,8 п.п. у квітні до 0,6 п.п. у травні саме у зв`язку із зростанням виробництва нафтопродуктів. Зовнішній попит у травні майже не змінився і, відповідно, не мав значного впливу на показники промисловості - експортоорієнтовані галузі збільшили внесок у приріст виробництва здебільшого за рахунок зменшення бази порівняння минулого року.

У травні зростання будівництва тривало високими темпами, приріст обсягів будівельних робіт порівняно з відповідним періодом минулого року прискорився з 11,6% за 4 місяці до 13,2% за 5 місяців. Як і в попередні місяці, основні будівельні роботи здійснювалися в рамках підготовки до чемпіонату Євро-2012 і фінансувалися в основному за рахунок державних коштів.

Також повідомляється, що зростання реальної заробітної платні сприяло подальшому нарощуванню обсягів роздрібного товарообігу (15,5% за 5 місяців до відповідного періоду минулого року), що визначало високий рівень внутрішнього споживчого попиту.

Стримуючим чинником розвитку галузі виступала складна економічна ситуація в Білорусі, яка негативно позначилася на показниках роздрібної торгівлі у прикордонних регіонах - Чернігівській, Житомирській, Рівненській і Волинській областях.

За даними Нацбанку, відповідно до динаміки ІВБГ зростання ВВП у травні трохи прискорилося. Зростання ВВП за 5 місяців залишилося на рівні близько 5%.

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до Європейського Суду з прав людини щодо неправомірності порушення проти неї кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час брифінгу у Києві.

«Ми вже подали клопотання до Європейського Суду з прав людини, де ми виклали своє бачення і повністю обгрунтували наявність політичного переслідування в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила сподівання, що для Європейського суду буде достатньо усіх наданих експертних оцінок для ухвалення справедливого рішення.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що у якості матеріалів Європейському суду буде надано результати аудиту, проведеного юридичною компанією Covington & Burling LLP та аудиторською фірмою BDO. Вона нагадала, що у даних цього аудиту чітко вказується, що жодних порушень при використанні коштів Кіотського протоколу та при закупівлі автомобілів швидкої допомоги не було.

Лідер партії «Батьківщина» висловила сподівання, що європейські країни та Європейський суд з прав людини будуть зважати не на позицію «продажних судів ЯНУКОВИЧА», а на авторитетну думку міжнародних компаній.

Ю.ТИМОШЕНКО також додала, що представники цих двох компаній будуть долучені до судового процесу у Європейському суді як захисники.

У свою чергу захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО зазначив, що відповідне клопотання було подане до Європейського суду 21 червня. «Ми наводимо низку прикладів, які свідчать про політичне підґрунтя порушених проти Юлії ТИМОШЕНКО кримінальних справ», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, у клопотанні також міститься посилання на прецедентне рішення Європейського суду щодо одного із болгарських політиків. «У цій справі Європейський суд чітко визначився, що це політична діяльність, яка не може вкладатися у кримінальні процедури», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО також додав, що у клопотанні йдеться про необґрунтованість затримання Ю.ТИМОШЕНКО 24 травня і неправомірність порушення проти неї кримінальних справ.

С.ВЛАСЕНКО наголосив, що також було подане клопотання до Євросуду з проханням розглянути позов Ю.ТИМОШЕНКО у невідкладному режимі.

За його словами, таким чином, позов може бути розглянутий у будь-який термін.

Захисник також нагадав, що рішення Євросуду не є факультативним і Україна змушена буде його виконувати.

С.ВЛАСЕНКО додав, що команда Ю.ТИМОШЕНКО пройшла усі стадії судового захисту в Україні, зокрема, це Печерський районний суд Києва та апеляційний суд. «Ми використали усі форми судового захисту в Україні і тому звернулися до Європейського суду», - додав він.

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не виключає, що в разі початку роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) із перегляду програми співпраці з Україною наприкінці серпня кошти чергового траншу буде надано вже наприкінці вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні на брифінгу.

«Якщо місія прибуде наприкінці серпня, то десь наприкінці вересня ми можемо отримати гроші МВФ», - сказав він.

Енергетика

Кабінет міністрів України затвердив план розміщення акцій запланованих до продажу цього року 11 енергокомпаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО з посиланням на відповідне рішення, прийняте на засіданні уряду в середу.

«Рішення ухвалено, йдеться про 11 енергокомпаній, які виставляються на продаж», - сказав він.

О.РЯБЧЕНКО також нагадав, що перед тим, як будуть опубліковані оголошення про приватизацію компаній, уряд ще повинен затвердити умови їх приватизації.

Кабінет міністрів України пропонує створити Національну комісії. регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії.

Про це йдеться у відповідному законопроекті (рег. № 8714), внесеному урядом на розгляд Верховної Ради.

Згідно з документом, Нацкомісія ядерного регулювання створюється Президентом України як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. На відомство буде покладено функції державного регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в державі.

До складу комісії має входити голова і чотири члени комісії, яких призначатиме на посаду терміном на шість років за поданням прем`єр-міністра України і звільнятиме з посади Президент України.

Комісія також матиме свої міжрегіональні територіальні органи.

На даний час функції регулятора в ядерній енергетиці покладено на Державну інспекцію ядерного регулювання України.

Група експертів проекту TACIS "Програма підтримки вугільного сектора" рекомендує Кабінету міністрів України ліквідувати або приватизувати державне підприємство «Вугілля України» (м. Київ), яке в даний час виступає оператором оптового ринку вугільної продукції, реалізовуючи на внутрішньому ринку вугілля, що видобувається на державних шахтах.

Про це йдеться в презентації проекту підсумкового документа «Програми підтримки вугільного сектора», текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

На думку експертів, ліквідація державного оператора сприятиме лібералізації внутрішнього ринку вугільної продукції й буде заставою успішності реформування вугільної галузі в цілому. Допускаючи варіант приватизації «Вугілля України», експерти зазначають, що у такому разі вона має здійснюватися під суворим контролем Антимонопольного комітету України.

Водночас, як заявив журналістам присутній на презентації перший заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Ігор ПОПОВИЧ, міністерство в цілому погоджується з доцільністю ліквідації «Вугілля України», проте вважає за необхідне провести її після завершення процесу приватизації перспективних державних вугледобувних активів.

«Говорити про терміни на сьогоднішній день, про те, що це буде зроблено до 2012 року, - зарано, оскільки цей напрям було визначено в контексті решти всіх питань... Тобто спочатку приватизація, спочатку введення приватного інвестора, а потім вже про реорганізацію «Вугілля України», - сказав заступник міністра.

При цьому І.ПОПОВИЧ відзначив, що до завершення приватизації державному вугільному сектору потрібний єдиний оператор, за допомогою якого здійснювалася б державна підтримка державних шахт.

«Підприємства перебувають на держпідтримці, і на сьогоднішній день говорити про зниження цінової політики на вугільну продукцію передчасно», - пояснив заступник міністра.

Британська компанія 3Legs Resources заявила про виявлення перших покладів сланцевого газу в результаті пробного буріння на південному заході Польщі.

Згідно з прес-релізом компанії, переданим УНІАН, поклади вдалося знайти на глибині одного кілометра поблизу села Лебень, що неподалік від побережжя Балтійського моря.

„Виявлено високий вміст газу у всій горизонтальній секції”, - зазначили в компанії.

3Legs Resources повідомила, що планує продовжити тести на виявленому родовищі й провести експериментальне буріння в інших місцях, на розробку яких компанія має ліцензію.

„Ми натхнені знайденим газом і чекаємо результатів тестів ще цього року”, - сказав генеральний директор Пітер КЛАТЕРБУК.

Згідно з повідомленням компанії, створена в 2007 році 3Legs Resources має ліцензії на пошуки і видобуток сланцевого газу в районі побережжя Балтійського моря і на півдні Польщі неподалік від Кракова.

(УНІАН)