Янукович підписав низку законів, у т.ч. зміни до Закону «Про охорону праці»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав сьогодні низку законів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ схвалив ухвалені Верховною Радою:

- Закон «Про внесення зміни до статті 19 Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального статусу судді»;

- Закон «Про ратифікацію Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах»;

- Закон «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»;

- Закон «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо гарантування зобов`язань держави щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії».

Також низка законів була підписана главою держави 21 червня.

Це, зокрема:

- Закон «Про внесення зміни до статті 290 Цивільного кодексу України»;

- Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

- Закон «Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною та Сирійською Арабською Республікою»;

- Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про взаємне сприяння та захист інвестицій»;

- Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо видачі особи (екстрадиції)»;

- Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних»;

- Закон «Про внесення змін до статті 18 Закону України «Про міліцію» щодо підготовки фахівців»;

- Закон «Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України «Про охорону праці».