ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Проникнення інтернету в Україні цього року досягне 40%» пише - голова правління Інтернет асоціації України Тетяна Попова вважає, що інтернет в Україні розвивається досить активно. Реальна аудиторія інтернет-користувачів в Україні, якщо враховувати дітей молодших 15 років, які не фігурують в дослідженнях маркетологів, становить до 17 млн. При цьому можна очікувати подальшого продовження зростання аудиторії...

http://delo.ua/tech/proniknovenie-internet-v-ukrai-159645/

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Також «Діло» в публікації «Розплачуватися з Китаєм за залізну дорогу до Борисполя Україна буде 15 років» пише - багатомільйонний кредит, який Китай надасть Україні на будівництво залізниці Київ - аеропорт «Бориспіль», український уряд буде повертати 15 років...

http://delo.ua/ukraine/rasplachivatsja-s-kitaem-za-zhel-159646/

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«Діло» в публікації «Вкладникам Родовід Банку повернули вже понад 3,1 млрд. грн." пише - близько 35% виплачених клієнтам Родовід Банку коштів «осіли» в державному Ощадбанку...

http://delo.ua/finance/vkladchikam-rodovid-banka-vernu-159633/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Запаси гріють душу», в якому пише – Україна вперше за останні десять років уже до середини червня накопичила в підземних газосховищах необхідний для проходження опалювального сезону обсяг палива. Правда, третина цього газу належить RosUkrEnergo Дмитра Фірташа, який може відмовитися продавати його українським споживачам. Проте, позиції "Нафтогазу" в переговорах з "Газпромом" стали сильнішими, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1665211

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Донецьксталь» вивела ДКЦПФР з ринку», в якому пише - фондовий ринок отримав шанс хоча б через суд захистити свої права. «Донецьксталь» домоглася в суді скасування рішення Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), яка заборонила торгувати її акціями. У корпорації не виключають, що ДКЦПФР подасть апеляцію, але планують визнати незаконними аналогічні рішення регулятора щодо інших 11 підприємствам групи. Учасники ринку задоволені рішенням суду, відзначаючи, що подібні дії регулятора відлякують від України іноземних інвесторів...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1665210

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Росія наїлася українського сиру», в якому пишуть - скандал з українським сиром, який тиждень тому російські молочники звинуватили в низькій якості і вмісті пальмової олії, не мине безслідно. Його підсумком може стати істотне підвищення імпортних ставок на українську молочну продукцію та падіння частки наших виробників на одному з найбільших у світі ринків...

http://markets.eizvestia.com/full/rossiya-naelas-ukrainskogo-syra

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Також «Економічні відомості» у матеріалі «За нерухомість заплатять небагато» пишуть - з січня 2012 р. кияни платитимуть чотири місцевих податки та збори, серед яких і податок на нерухомість. Депутати міськради прогнозують, що цей податок торкнеться невеликої кількості киян та істотно вплинути на наповнення бюджету він не зможе...

http://markets.eizvestia.com/full/za-nedvizhimost-zaplatyat-nemnogie

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«Економічні відомості» у матеріалі «Глину зробили дефіцитом» пишуть - через конфлікт з місцевою владою два підприємства в Запорізькій області опинилися на межі зупинки, а ринок вогнетривів - з перспективою збільшення частки імпорту...

http://state.eizvestia.com/full/glinu-sdelali-deficitom

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Газета «Сьогодні» у публікації «У Київському метро можна загинути в будь-яку секунду: вагони браковані, колеса з тріщинами» пише - кожен третій вагон метро потенційно небезпечний. Влада обіцяє - до Євро питання вирішимо...

http://www.segodnya.ua/news/14261760.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Портрет середньостатистичного співробітника Київської мерії: носить джинси і мріє про пірсинг» пише - в кращому випадку він їздить на «Шевроле», іноді вибирається в кафе і хоче ходити на роботу в одязі тінейджерів...

http://www.segodnya.ua/news/14261724.html

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «10 000 євро без попиту» пише - любителям закордонного шопінгу можна спокійно зітхнути: Росія, Білорусія і Казахстан домовилися, що громадяни можуть безмитно ввозити товари на 10 000 євро - майже в 7 разів більше, ніж зараз...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262678/10000_evro_bez_sprosa

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Також «Відомості» в публікації «Бензин втік з біржі» пишуть - майже всі найбільші нафтові компанії Росії - «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нафта», «Башнефть» і «Русснефть» - припинили продавати бензин через біржу, щоб ліквідувати дефіцит палива в деяких регіонах. На цінах це ніяк не позначилося. А самі компанії обіцяють незабаром повернутися на біржу...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262672/benzin_utek_s_birzhi

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Видання «Известия» в публікації «Армію скоротять на 15%» пише - кількість військовослужбовців в російській армії протягом найближчих двох років зменшиться на 150 тисяч осіб. Військовослужбовцям, які залишаться, з 1 січня 2012 підвищать грошове утримання. За планом рядовий стрілець мотострілецької бригади буде отримувати з усіма надбавками 27 тисяч рублів, сержант - командир відділення - 35, лейтенант - командир взводу - 50, майор - командир батальйону - 71, а полковник - командир бригади - 96 тисяч...

http://www.izvestia.ru/news/492654

(УНІАН)