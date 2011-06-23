Азаров у відпустці. Хто його замінить?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ від сьогодні перебуває у відпустці.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єр-міністра Віталій ЛУК`ЯНЕНКО.

«Микола Янович від сьогоднішнього дня перебуває у черговій відпустці», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

При цьому він не уточнив термін, на який М.АЗАРОВ узяв відпустку, а також де він планує його провести.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив перелік посадовців, які виконують повноваження прем’єр-міністра у разі його відсутності.

Текст відповідного розпорядження від 9 червня № 509-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Документом встановлено, що у разі відсутності прем’єр-міністра його повноваження виконує перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі; у разі відсутності прем’єр-міністра та першого віце-прем’єр-міністра ці повноваження виконує віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; у разі відсутності вже цих трьох посадовців Кабміну повноваження прем’єра виконує віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики.

Якщо ж будуть відсутні і прем’єр-міністр, і перший віце-прем’єр, і двоє вище названих віце-прем’єрів, то повноваження глави уряду виконує віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури.

Довідка УНІАН. Прем’єр-міністром України з 11 березня 2010 року є Микола АЗАРОВ.

10 грудня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїми указами призначив першим віце-прем`єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, віце-прем`єр-міністром - міністром інфраструктури - Бориса КОЛЕСНІКОВА, віце-прем`єр-міністром - міністром соціальної політики Сергія ТІГІПКА.

1 червня 2011 року В.ЯНУКОВИЧ звільнив Віктора ТИХОНОВА з посади віце-прем`єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.