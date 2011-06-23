Переговори зі створення ЗВТ між Україною і ЄС можуть завершитися до грудня - Клюєв

Учасники поточного раунду переговорів зі створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом сподіваються, що у разі збереження існуючої динаміки переговори можуть завершитися до Саміту Україна–ЄС, запланованого на грудень цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.

Згідно з повідомленням, на зустрічі з міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом СІКОРСЬКИМ А.КЛЮЄВ висловив переконання, що значну частину проблемних питань, пов`язаних зі створенням зони вільної торгівлі, вдасться врегулювати під час поточного раунду переговорів, який проходить цього тижня у Києві.

Зокрема, в рамках поточного раунду переговорів обговорюються питання щодо лібералізації торгівлі промисловими товарами, сільськогосподарською продукцією і послугами; щодо експортного мита; прав інтелектуальної власності; географічних позначень; інструментів торгового захисту; торгових аспектів енергетичної співпраці; митних питань, а також санітарних і фітосанітарних заходів.

Перший віце-прем`єр-міністр відзначив, що єдиним складним питанням, яке поки не вдалося розв’язати, є питання транспортних послуг.

Він додав, що під час останньої зустрічі з членом Європейської Комісії з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ вдалося домовитися про те, що Єврокомісія сприятиме переговорному процесу з цього питання.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС розпочали переговори про угоду з асоціації у 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони розпочали переговори про угоду щодо зони вільної торгівлі, яка має стати складовою частиною угоди з асоціації.

20 червня у Києві розпочався черговий, 17-й раунд переговорів з підготовки угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Переговори триватимуть до 24 червня.