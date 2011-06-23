Головне на 23 червня (день)

Фінанси

Київрада підвищила ставку за єврооблігаціями з 7,8% до 9,6%

Київська міська рада ухвалила рішення про підвищення з 7,8% до 9,6% максимальної ставки річних по єврооблігаціях, які плануються розмістити найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 86 із 110 депутатів Київради.

Як відомо, раніше ця ставка становила 7,8%.

У Києві мають бути випущені єврооблігації обсягом до 300 млн. дол.

Заступник голови Київської держадміністрації Руслан КРАМАРЕНКО повідомив, що з Міністерством фінансів попередньо узгоджений «коридор» запозичень за єврооблігаціями.

За його словами, в понеділок планується «відкрити книгу запозичень».

Р. КРАМАРЕНКО повідомив, що на основі цього має бути прийняте рішення щодо розміщення грошей.

За його словами, вже 6 липня має бути остаточне рішення щодо отримання 300 млн. дол., 200 млн. дол. з яких підуть в рахунок погашення попередньої позики.

Р. КРАМАРЕНКО звернувся до депутатів з приводу необхідності скликання 30 червня 2011 позачергової сесії Київради для прийняття остаточного рішення про розміщення єврооблігацій.

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Обсяги відшкодування ПДВ зросли у 2,6 рази - до 16,7 млрд. грн.

Обсяги відшкодування ПДВ у січні-травні 2011 року зросли у 2,6 рази проти відповідного періоду 2010 року - до 16,7 млрд. грн.

Про це повідомив заступник голови Державної податкової служби України Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі ДПС.

Він підкреслив, що при цьому постійно зростає частка відшкодувань, проведених в автоматичному режимі. Кількість платників, які користуються правом автоматичного отримання компенсації ПДВ, збільшилася з початку року в п`ять разів, а відшкодовані ним суми - у 4,2 рази.

Більше 15 млрд. грн. (92%) відшкодування отримали підприємства-експортери, у тому числі в травні - 4,1 млрд. грн.

«Ці показники свідчать, що нам вдалося навести порядок у найскладнішому питанні роботи податкового відомства. Ми припинили накопичувати борги, зуміли запровадити ефективний контроль для запобігання безпідставним відшкодування, а також розробили прозорі та працездатні процедури сплати компенсацій сумлінним платникам податків », - зазначив А. КЛИМЕНКО.

Підприємствам з іноземним капіталом за п`ять місяців відшкодовано 7,6 млрд. грн. Обсяги виплат таким підприємствам мають стійку тенденцію до зростання: щомісячне відшкодування в травні виросло з 1,3 млрд. грн. до 1,5 млрд. грн.

«Я впевнений, що це позитивно вплине на інвестиційний клімат в країні і поліпшить репутацію Україна як надійного партнера для зарубіжного бізнесу», - підсумував заступник голови ДПС.

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У Донецькій області число мільйонерів зросло до 164 чоловік

У Донецькій області, згідно з попередніми результатами кампанії з декларування доходів, отриманих громадянами у 2010 році, кількість офіційних мільйонерів зросла до 164 чоловік, тоді як рік тому їх налічувалося 105.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації Донецької області.

Згідно з повідомленням, серед зазначених громадян 98 осіб є жителями Донецька, 46 - Маріуполя, 7 - Ясинуватої, 6 - Краматорська, по 2 - Горлівки і Костянтинівки, по одному - Дзержинська, Макіївки та Слов`янська.

При цьому 120 чоловік задекларували дохід від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. і 44 - понад 5 млн. грн. Громадяни задекларували доходи понад 1 млн. грн. від отримання інвестиційного прибутку, уточнили в прес-службі.

За словами голови ДПА в Донецькій області Ігоря Усика, «сьогодні триває обробка звітності, але ми вже бачимо, що число мільйонерів в порівнянні з попереднім періодом в регіоні збільшилася, і це є наслідком економічного розвитку, яке спостерігається в цілому по країні».

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ПЕК

Білорусь продасть "Газпрому" свою газотранспортну систему?

Офіційний Мінськ вирішив продати "Газпрому" 50 відсотків акцій «Бєлтрансгазу» за 2,5 мільярда доларів.

Переговори про продаж Росії білоруської частки "Бєлтрансгазу" тривають у Москві, повідомляє БЕЛТА з посиланням на Державний комітет з майна Білорусі.

В обговоренні проекту договору про купівлю 50% акцій ВАТ "Белтрансгаз" російським ВАТ "Газпром" бере участь перший заступник голови Держкоммайна Білорусі Сергій П`ятка.

Білоруську делегацію очолює перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО. У четвер, як повідомляє Лента.ру, він провів переговори з главою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ "за документами, які готуються до підписання".

Вартість 50-процентного пакета акцій ВАТ "Белтрансгаз", що належать Білорусі, оцінюється в 2,5 млрд. доларів.

ВАТ "Газпром" з 2010 року є власником 50% акцій ВАТ "Белтрансгаз".

Керівники уряду Білорусі і "Газпрому" неодноразово заявляли про готовність до укладення угоди з купівлі-продажу акцій "Белтрансгаза", проте Мінськ пов`язав контракт з договором на постачання газу до Білорусі в 2012-2014 роках. "Газпром" подібні умови не влаштували.

У 2007-2010 роках "Газпром" поетапно викупив 50 відсотків акцій "Белтрансгаза" за 2,5 мільярда доларів, перераховуючи щороку 625 000 000 доларів за 12,5 відсотка акцій. Угода була укладена, виходячи з оцінки ринкової вартості ВАТ "Белтрансгаз" у 5 мільярдів доларів, яку провів в 2006 році банк ABN Amro.

Уряд Білорусі, яка переживає важку кризу, розраховував стабілізувати ситуацію на валютному ринку за допомогою обіцяного Росією кредиту з фонду ЄврАзЕС на 3 мільярди доларів, з яких 1,2 мільярда Москва обіцяла в нинішньому році. Умовою кредитування Росія висунула приватизацію білоруської власності як мінімум на 7,5 мільярдів доларів протягом трьох років.

"Белтрансгаз" є монополістом на білоруському газовому ринку. За інформацією інформагентства БЕЛТА, в даний час газотранспортна система Білорусі, експлуатована ВАТ "Белтрансгаз", включає близько 7,5 тис.км газопроводів, 5 лінійних компресорних станцій, 3 підземних сховища газу, 233 газорозподільних станції, 26 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, 6 газовимірювальних станцій. "Белтрансгаз" забезпечує газопостачання споживачів республіки і транзитні поставки російського природного газу в Калінінградську область Росії, Литву, Україну, Польщу. Виконує операторські функції на білоруській ділянці магістрального газопроводу Ямал - Європа протяжністю 575 км лінійної частини, що належить ВАТ "Газпром".

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Україна розпочала реалізацію договору щодо інвестування Китаєм 1 млрд. дол в модернізацію шахт

Україна розпочала реалізацію угоди з Китаєм щодо інвестування 1 млрд. дол в переоснащення та модернізацію вітчизняних вугільних шахт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, міністерство здійснює заходи для початку реалізації Рамкової угоди з фінансового співробітництва між Міненерго та Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки, що передбачає надання китайською стороною під державні гарантії Україні близько 1 млрд. дол для фінансування інвестиційних проектів технічного переоснащення і модернізації українських вугільних шахт.

У прес-службі зазначили, що 20 червня ц.р. під час візиту в Україну глави КНР ХУ Цзіньтао було підписано угоду між ВАТ «Лисичанськвугілля» та Науково-технологічною компанією «Тяньді» про технічне переоснащення та модернізації шахти ім. Д.Ф. Мельникова (ВАТ «Лисичанськвугілля»).

«Підписання цієї угоди є основою для втілення пілотного проекту, який стане наступним кроком на шляху до реалізації Рамкової угоди, а також можливості фінансування Китаєм модернізації та будівництва нових шахт в розмірі до 1 млрд. дол щорічно з використанням інших заставних механізмів, які не передбачають державних гарантій », - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Лисичанськвугілля» має намір залучити 85 млн. дол кредитних коштів під урядові гарантії для реалізації пілотного проекту технічного переобладнання і модернізації відокремленого підрозділу "Шахта імені Д.Ф. Мельникова ". Надання держгарантій передбачено в постанові Кабінету міністрів України від 6 червня 2011 № 598.

У вересні 2010 року Міністерство вугільної промисловості України і Державний банк розвитку Китаю підписали меморандум про співпрацю у вугільній галузі. У документі зафіксовано намір китайського фінансової установи інвестувати кошти в технічне переоснащення державних вуглевидобувних підприємств України з восьми інвестиційним проектам. В якості пілотного проекту було заплановано виділення китайським банком ще у 2010 році кредиту під технічне переоснащення шахт "Новопавлівська", "Шахтарська-Глибока" та «ім. Д. Ф. Мельникова» на загальну суму 120 млн. дол США.

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«Укрнафта» має намір створити незалежну нафтопромислових сервісну компанію

ПАТ «Укрнафта» - провідна нафто-і газодобувна компанія України, володіє мережею автозаправних станцій, оголосила про початок перегляду своєї стратегії щодо сервісних операцій з буріння і капітального ремонту свердловин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що метою перегляду стратегії компанії є створення незалежної української сервісної компанії, яка буде надавати весь спектр нафтопромислових послуг як «Укрнафті», так і іншим компаніям, що працюють в українському нафтогазовому секторі.

При цьому компанія зазначає, що «Укрнафта» - найбільший споживач сервісних послуг з буріння і супутніх сервісів в Україну. У структурі компанії є значна кількість підрозділів по бурінню, які своїми силами забезпечують весь спектр супутніх послуг, з оперативними базами, розташованими у трьох областях (Сумській, Чернігівській та Івано-Франківської)

Завдяки очікуваному збільшенню показників у виробничій програмі компанії, а також враховуючи необхідність підвищити рівень технічних та оперативних стандартів, компанія оцінює низку стратегічних альтернатив, пов`язаних з потенціалом нового бізнесу.

Під час перегляду стратегії керівництво «Укрнафти» проводитиме переговори з міжнародними нафтопромисловими сервісними компаніями з метою визначення оптимального партнера (чи партнерів), які допоможуть втілити бачення «Укрнафти» щодо розвитку нафтопромислової сервісної компанії, яка буде надавати послуги відповідно до світових технологічних та оперативних стандартів.

«Керівництво« Укрнафти »переконане в правильності використання цієї привабливої ​​можливості для створення української нафтопромислової сервісної компанії, яка буде базуватися на наявних сервісних активах «Укрнафти». Це відбувається саме в той момент, коли існують всі передумови для зростання даної індустрії в Україні, пов`язані з підвищенням рівня активності в традиційному нафтогазовому секторі, а також зі значним підвищенням ролі сланцевого газу», - зазначив глава правління компанії Пітер Ванхекке.

При цьому він додав, що «ця ініціатива забезпечить компанії технологічну модернізацію і одночасно привабливу альтернативу для всіх гравців на українському ринку. Ми також вважаємо, що цей проект - кращий спосіб захистити і гарантувати існування сильної наукової бази в країні».

«Ми перебуваємо в активному пошуку міжнародного технологічного партнера або партнерів, які візьмуть участь у цьому проекті. Ми очікуємо, що проект прийме остаточну форму в першому кварталі 2012 року », - зазначив він.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» - лідируюча серед нафтогазових компаній Україні, акції яких розміщені на біржах. Компанія видобуває понад 65% нафти, понад 25% газового конденсату і більше 12% від обсягу природного газу, який видобувається в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними видобувними підрозділами (Охтирканафтогаз, Чернігівнафтогаз, Полтаванафтогаз, Долинанафтогаз, Надвірнанафтогаз, Бориславнафтогаз) і трьома газопереробними заводами.

Разом з цим, «Укрнафта» - одна з лідируючих компаній на українському ринку по реалізації нафтопродуктів. Компанія володіє мережею автозаправних станцій у кількості 563 АЗС, які розташовані майже у всіх регіонах України. АЗС працюють під брендом «Укрнафта».

Акції компанії розміщені на Українській біржі та ПФТС в Києві.

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До 2015 р. Україна може збільшити видобуток газу на 3 млрд. куб. м - Продан

Україна може збільшити власний видобуток газу в найближчі п`ять років на 3 млрд. куб. м, порівняно з 2010 р., - до 23 млрд куб. м. Таку думку висловив екс-міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН в інтерв`ю журналу WEEKLY.UA.

«У першу чергу, необхідно використовувати потенціал морського шельфу, адже на суші запаси вуглеводнів практично вичерпані. Зрозуміло, що для нарощування видобутку - придбання обладнання, буріння свердловин - необхідні значні кошти. У нашій країні підприємств, які можуть здійснити такі інвестиції, дуже мало. Приватних, напевно, взагалі немає. А «Нафтогаз», незважаючи на його нинішнє фінансове положення, може впоратися з цим завданням. Наприклад, якщо плани по виходу на IPO держкомпанії будуть здійснені, вона отримає хороше джерело коштів як для збільшення видобутку газу, так і для модернізації газотранспортної системи », - зазначив Ю. ПРОДАН.

На його думку, потужні компанії зі світовим ім`ям також здатні на інвестиції в газову галузь. Але для цього необхідно розробити відповідну законодавчу базу з аукціонним принципом допуску до розробки ресурсів, що створює рівні умови для всіх компаній.

Разом з тим, екс-міністр висловив думку, що розраховувати на вагому роль нетрадиційного газу, як і інших альтернативних джерел енергії в загальному енергобалансі країни найближчим часом не варто.

«У найближчі п`ять років їх частка в енергобалансі навряд чи перевищить 7-10%. Адже розвиток альтернативних джерел вимагає величезних капіталовкладень, більших, ніж потрібно для покупки того ж газу », - вважає Ю. ПРОДАН.

У той же час він не погодився з твердженням представників російської влади про те, що потреба в транзиті газу по українській газотранспортній системі (ГТС) відпаде після запуску Північного і Південного потоків.

«Наша ГТС простоювати не буде. Після запуску «Північного потоку» України може втратити до 25-30 млрд. куб. м транзиту, при цьому подальше зниження обсягів буде залежати від строків будівництва «Південного потоку» і зростання споживання газу в Європі. Наша ГТС збереже транзит газу на рівні не менше 60 млрд. куб. м газу. При цьому в умовах економічно обгрунтованого тарифу на транзит газу і реформування НАК «Нафтогаз Україна» за європейськими стандартами наша ГТС буде нормально функціонувати і модернізуватися », - сказав екс-міністр.

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Агро

Закон про введення мит на експорт зерна опубліковано в офіційній пресі

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур» опубліковано в газеті «Голос Україні».

Згідно з документом, ставки експортного мита затверджено: на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин), полбу - у розмірі 9%, але не менше 17 євро за 1 тонну, на ячмінь - 14%, але не менше 23 євро за тонну і на кукурудзу - 12%, але не менше 20 євро за тонну.

Закон вступає в силу з 1 липня ц.р. Зазначена норма діє до 1 січня 2012 року.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 травня прийняла Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур». Законом вводиться до кінця року вивізне мито від 9 до 14% на зернові культури.

Українські аграрні організації 24 травня ц.р. звернулися з відкритим зверненням до Президента України В. ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати введення експортних мит на зерно. "За підрахунками експертів, якщо цей закон вступить в силу, то селяни в цінах, які склалися на поточний момент, втратять, принаймні, 6 млрд. грн.", - Заявив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО.

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Посушливий період на початку червня негативно позначилася на стані посівів зернових

Посушливий період на початку червня негативно позначився на стані посівів зернових. Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства України, текст якого має УНІАН.

Згідно з повідомленням, у другій половині травня і першій декаді червня в Україні складалися несприятливі агрометеорологічні умови для формування повноцінного врожаю ранніх зернових колосових. «Тривалий посушливий період зумовив нерівномірний розвиток ярих культур і прискорив на півтора-два тижні проти середніх багаторічних показників фенологічний розвиток всіх сільськогосподарських культур, що негативно вплине на майбутній урожай», - йдеться в повідомленні.

На багатьох площах до 10 червня відбулося погіршення стану посівів, відзначено висихання нижніх листків і стебел озимих культур, пошкодження листя шкідниками, на окремих площах відзначалася пустоколосица (до 10-15%), неповний налив і щуплість зерна.

Пом`якшення умов агрометеорології відбулося в період 10-13 та 19-20 червня, коли майже по всій території країни пройшли ефективні дощі, знизилася температура повітря і підвищилася відносна вологість повітря. В окремих місцях центральних і східних областей кількість опадів перевищила місячну норму. У зв`язку з цим стан посівів сільськогосподарських культур поліпшується, відзначають в Мінагропрод.

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Південні регіони розпочали збирання озимого ячменю - Мінагропрод

В Україну в південних регіонах розпочато прибирання озимого ячменю.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства Україні.

Згідно з повідомленням, озимий ячмінь за даними на 21 червня обмолочено на площі 26,7 тис. га, намолочено 82,3 тис. тонн зерна при врожайності 30,8 ц / га (у 2010 р. 26,7 ц / га).

Відзначається, що в 2011 році збору підлягає 12,8 млн. га ранніх зернових і зернобобових культур та ріпаку.

У Міністерстві нагадали, що посівна площа під урожай поточного року становить 26,7 млн. га - на рівні минулого року. Зерновий клин розміщений на площі 15,7 млн. га (на 443 тис. га більше 2010 р.), що становить 58% у структурі посівних площ і відповідає науково-обгрунтованим рекомендаціям.

Озимі зернові культури збереглися на площі 8 млн. га. Ярові зернові і зернобобові культури посіяні на площі 7,7 млн. га, що становить 102% до прогнозу і на 187 тис. га більше проти відповідного періоду минулого року. Кукурудза на зерно посіяна на площі 3,4 млн. га або 109% до прогнозу, що на 750 тис. га більше проти 2011 року. Гречка посіяна на 297 тис. га або 95% прогнозу, що на 85 тис. га більше, ніж на цю дату торік. Просо посіяно на 153 тис. га, що становить 108% до прогнозу і майже на 50 тис. га більше проти попереднього року. Цукрові буряки посіяно на площі 548 тис. га (99%), що на 63 тис. га більше проти минулого року. Соняшник посіяно на 4,2 млн. га (119%). Соя посіяна на 1,1 млн. га (98%), що майже на 147 тис. га більше проти минулого року.

Овочеві культури посіяні на площі 545 тис. га (103% до прогнозу). Картопля посаджена на 1,4 млн. га або 100% прогнозу.

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Фондовий ринок

Фонд держмайна знову виставив на приватизаційний конкурс 90,8% акцій "Азовкабеля"

Фонд державного майна України (ФДМУ) знову виставив на приватизаційний конкурс 90,8% пакет акцій ВАТ "Азовкабель". Оголошення про проведення конкурсу опубліковано в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» (від 22 червня ц.р.).

За інформацією прес-служби Фонду держмайна, стартова ціна пакета акцій "Азовкабель" істотно знижена - до 11 млн. 425 тис. 780 грн. (На конкурсі в 2010 р. стартова ціна пакета становила 52 млн. 650 тис. грн.).

Приватизаційний конкурс відбудеться через 75 днів з моменту публікації оголошення про його проведення.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна вже кілька разів оголошував конкурс з продажу 90,8% пакета акцій ВАТ "Азовкабель" з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону. Однак конкурси були визнані такими, що не відбулися.

Довідка УНІАН. ВАТ "Азовкабель" (м. Бердянськ, Запорізька обл.) - Найбільший постачальник кабельної продукції в СНД, виробляє кабельно-провідникову продукцію: кабелі монтажні, зварювальні, силові гнучкі, проводи монтажні та ін.

Станом на початок 2007 року, 90,8% акцій ВАТ "Азовкабель" належало Фонду держмайна України.

Статутний фонд ВАТ "Азовкабель" складає 12,583 млн. грн.

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Будівництво

На реконструкцію та будівництво систем централізованого водовідведення витратять 400 млн. грн.

В Україну на реконструкцію та будівництво систем централізованого водовідведення з державного бюджету витратять 400 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів затвердив порядок використання в 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції та будівництва систем централізованого водовідведення.

Порядок визначає механізм використання у 2011 році коштів, передбачених Мінрегіонбуду України відповідно до закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік» на реконструкцію та будівництво систем централізованого водовідведення.

Реалізація постанови передбачає спрямування на ці заходи 400 млн. грн.

На сьогодні Мінрегіонбуд завершує формування і затвердження переліку об`єктів централізованого водовідведення, на реконструкцію і будівництво яких цього року будуть виділені бюджетні кошти.

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Затверджені критерії для організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства своїм наказом № 53 від 23 травня 2011 затвердив критерії, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва.

Згідно з документом, опублікованим в газеті «Урядовий кур`єр» (№ 113 від 23 червня ц.р.), серед критеріїв, яким мають відповідати організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва, - наявність статусу юридичної особи, укомплектованість експертної організації для проведення експертизи проектів будівництва об`єктів , що належать до IV та V категорій складності, експертами з питань надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, експертами з питань кошторисної частини проектної документації.

При цьому організації повинні мати організаційно-методичну документацію, необхідну для проведення експертизи проектів будівництва, власне або орендоване приміщення режимно-секретного підрозділу.

Перелік експертних організацій, що відповідає цим критеріям, формується та оприлюднюється Мінрегіонбудом на його офіційному сайті.

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Транспорт / Зв`язок

Організоване українцями угруповання хакерів "очистило" банки на 72 млн.дол.

РБУ спільно з правоохоронними органами США, Великобританії, Франції, Німеччини, Кіпру і Латвії припинила протиправну діяльність міжнародного злочинного угруповання хакерів, організованого громадянами України під прикриттям легальної комерційної структури.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі РБУ.

Так, за їхніми даними, використовуючи спеціалізований комп`ютерний вірус Conficer, хакери отримували доступ до рахунків у іноземних банківських установах різних країн, знімали з них гроші і переводили в готівку.

Отримані таким способом гроші легалізувалися шляхом придбання рухомого і нерухомого майна.

За попередніми оцінками, внаслідок такої протиправної діяльності клієнтам банківських установ заподіяно збитків на суму більше 72 млн. дол

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Двигуни розбила в Карелії Ту-134 працювали до зіткнення із землею - МАК

Москва. Двигуни розбила в Карелії Ту-134 працювали до зіткнення із землею.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міждержавного авіаційного комітету.

«Попередній аналіз показав, що двигуни повітряного судна працювали до його зіткнення із землею, якої-небудь інформації від екіпажу та за записами параметричного самописця про відмови або несправності систем літака не зареєстровано», - йдеться e повідомленні.

В МАК тривають роботи з аналізу параметричної та звукової інформації, зареєстрованої бортовими самописцями. Звукова інформація значно зашумлена і є велика кількість місць, що потребують відновлення, зазначають у відомстві.

За інформацією головного управління МНС в Карелії, на даний момент впізнані 43 з 45 загиблих. З них 35 осіб - жителі інших регіонів Росії і іноземці. Тіла всіх загиблих в авіакатастрофі під Петрозаводськом, які проживали за межами Карелії, в четвер увечері будуть відправлені літаком МНС до Москви.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 20 червня літак Ту-134, що слідував по маршруту Домодєдово - Петрозаводськ, впав при заході на посадку. Загинули 45 людей, 7 постраждали. Серед загиблих двоє громадян України.

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УНІАН