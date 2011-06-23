Страсбург. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) схвалила заходи зі свого реформування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на сесії ПАРЄ 22 червня.

«Мета реформи Асамблеї - посилити її політичну дієздатність і ефективність, зробити її більш помітною і поліпшити залучення її членів», - наголошується в прийнятій резолюції.

Депутати, зокрема, підтримали зміну правил надання проектів резолюцій, а також висловилися за участь доповідачів разом з відповідними комітетами ПАРЄ впродовж року після прийняття резолюцій відстежувати їх виконання і робити відповідні доповіді про виконання резолюцій.

ПАРЄ також вирішила запропонувати своїм Комітетам щорічно готувати доповіді про виконання прийнятих Асамблеєю резолюцій, а також виступати з публічними заявами в разі незадовільного прогресу.

Резолюція ПАРЄ передбачає введення «вільних дебатів» на кожній сесії Асамблеї.

У розділі, присвяченому діяльності Комітетів, ПАРЄ вирішила ввести довгострокове планування їх засідань – щонайменше на рік наперед, а під час сесій – уникати одночасних засідань Комітетів, до яких входять ті самі члени ПАРЄ.

Крім того, ПАРЄ вирішила переглянути свої засоби комунікації, зокрема веб-сайт, для того, аби зробити його доступнішим для користувачів, як членів ПАРЄ, так і громадян країн-членів.

У своєму документі Асамблея також внесла зміни в організацію своєї роботи і структури.

Так, зокрема, передбачається обмежити час виступу членів Асамблеї, які записалися для участі в дебатах, чотирма хвилинами, а за необхідності – трьома. Передбачається, що дебати повинні тривати не більш двох годин, окрім дебатів у поточних справах, час на які не повинен перевищувати 1,5 години.

ПАРЄ також виступила за те, аби не скорочувати список виступаючих, а також прагнути забезпечити чесне географічне й політичне представництво ораторів.

При цьому депутати висловилися за те, аби виключити правило, згідно з яким президентами і віце-президентами Комітетів ПАРЄ не можуть бути заступники постійних членів національних делегацій в Асамблеї.

Депутати вирішили об`єднати Комітет з економічних справ і розвитку, Комітет із соціальних питань, охорони здоров`я і питань сім`ї, а також Комітет з питань захисту навколишнього середовища, сільського господарства, місцевих і регіональних справ в один Комітет соціальних справ, охорони здоров`я і стабільного розвитку.

Крім того, вирішено перетворити Комітет рівних можливостей для жінок і чоловіків у Комітет рівності і недискримінації, і передати йому питання, що стосуються будь-яких видів дискримінації, від Комітету з юридичних питань і прав людини.

При цьому Асамблея вирішила обмежити участь депутатів не більше ніж у двох комітетах, окрім тих, члени яких призначаються політичними групами.

Нові правила, прийняті резолюцією ПАРЄ, наберуть чинності вже на першій частині сесії Асамблеї 2012 року – 23 січня.