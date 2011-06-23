ПАРЄ схвалила заходи зі свого реформування
Страсбург. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) схвалила заходи зі свого реформування.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на сесії ПАРЄ 22 червня.
«Мета реформи Асамблеї - посилити її політичну дієздатність і ефективність, зробити її більш помітною і поліпшити залучення її членів», - наголошується в прийнятій резолюції.
Депутати, зокрема, підтримали зміну правил надання проектів резолюцій, а також висловилися за участь доповідачів разом з відповідними комітетами ПАРЄ впродовж року після прийняття резолюцій відстежувати їх виконання і робити відповідні доповіді про виконання резолюцій.
ПАРЄ також вирішила запропонувати своїм Комітетам щорічно готувати доповіді про виконання прийнятих Асамблеєю резолюцій, а також виступати з публічними заявами в разі незадовільного прогресу.
Резолюція ПАРЄ передбачає введення «вільних дебатів» на кожній сесії Асамблеї.
У розділі, присвяченому діяльності Комітетів, ПАРЄ вирішила ввести довгострокове планування їх засідань – щонайменше на рік наперед, а під час сесій – уникати одночасних засідань Комітетів, до яких входять ті самі члени ПАРЄ.
Крім того, ПАРЄ вирішила переглянути свої засоби комунікації, зокрема веб-сайт, для того, аби зробити його доступнішим для користувачів, як членів ПАРЄ, так і громадян країн-членів.
У своєму документі Асамблея також внесла зміни в організацію своєї роботи і структури.
Так, зокрема, передбачається обмежити час виступу членів Асамблеї, які записалися для участі в дебатах, чотирма хвилинами, а за необхідності – трьома. Передбачається, що дебати повинні тривати не більш двох годин, окрім дебатів у поточних справах, час на які не повинен перевищувати 1,5 години.
ПАРЄ також виступила за те, аби не скорочувати список виступаючих, а також прагнути забезпечити чесне географічне й політичне представництво ораторів.
При цьому депутати висловилися за те, аби виключити правило, згідно з яким президентами і віце-президентами Комітетів ПАРЄ не можуть бути заступники постійних членів національних делегацій в Асамблеї.
Депутати вирішили об`єднати Комітет з економічних справ і розвитку, Комітет із соціальних питань, охорони здоров`я і питань сім`ї, а також Комітет з питань захисту навколишнього середовища, сільського господарства, місцевих і регіональних справ в один Комітет соціальних справ, охорони здоров`я і стабільного розвитку.
Крім того, вирішено перетворити Комітет рівних можливостей для жінок і чоловіків у Комітет рівності і недискримінації, і передати йому питання, що стосуються будь-яких видів дискримінації, від Комітету з юридичних питань і прав людини.
При цьому Асамблея вирішила обмежити участь депутатів не більше ніж у двох комітетах, окрім тих, члени яких призначаються політичними групами.
Нові правила, прийняті резолюцією ПАРЄ, наберуть чинності вже на першій частині сесії Асамблеї 2012 року – 23 січня.