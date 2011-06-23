У Москві готується візит Путіна в Крим 25-26 червня - джерело

У Москві готується візит прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА до Криму 25-26 червня.

Про це УНІАН повідомили джерела у дипломатичних колах.

«Візит готується, але 100% інформації немає», - сказав співрозмовник агентства.

У той же час інший співрозмовник агентства зазначив, що «передова група» вилетіла до Криму для підготовки візиту.

Тим часом глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив газеті Kyiv Post, що глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з В. ПУТІНИМ 25 червня.

Зокрема, на питання, чи буде зустрічатися В. ЯНУКОВИЧ з В. ПУТІНИМ, С. ЛЬОВОЧКІН повідомив: "Так, 25-го червня". Він не уточнив, які саме питання будуть обговорюватися під час цієї зустрічі.