Янукович заявляє, що реформи гальмуються через неготовність кадрів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що сьогодні реформи гальмуються через неготовність до них кадрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на пленарному засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

«Я вам відверто скажу, не готові наші міністерства, служби, органи місцевого самоврядування до такої роботи, на такій швидкості. Тому здається, що реформи гальмуються, я вам скажу, що вони (реформи) гальмуються природно, тому що кадри до цього не готові», - сказав Президент і додав, що він себе цим не заспокоює.

«Мені спокою немає цілодобово. Ми працюємо і відчуваємо результати, але не такі швидкі, як захотілося б», - сказав Президент.

Він підкреслив, що до кінця року країна вийде на реалізацію 21 напрямку реформ в країні. Будуть здійснені понад 800 заходів з реалізації реформ.

«Це величезна купа законів, підзаконних актів ...», - сказав Президент.

Він зазначив, що хоч і не любить слово «революційний», але в країні відбуваються революційні заходи.

В. ЯНУКОВИЧ підкреслив, що сьогодні в країні є політична воля, є «величезна концентрація всіх гілок влади» на вирішення питань проведення реформ.

Він високо оцінив співпрацю уряду і парламенту.

Глава держави висловив думку, що остання сесія ВР буде найпродуктивнішою за всі роки незалежності країни.

Він доручив міністру юстиції провести такий аналіз, щоб переконатися у цих словах.

Говорячи про реформи, В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що їх результати будуть відчутні лише згодом.

Він висловив сподівання, що це вже станеться у 2012 році.

«Але тоді у нас з'являться нові проблеми, і так буде все життя», - додав Президент.