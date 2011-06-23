Головне на 23 червня (вечір)

Політика

У Москві готується візит прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА до Криму 25-26 червня.

Про це УНІАН повідомили джерела у дипломатичних колах.

«Візит готується, але 100% інформації немає», - сказав співрозмовник агентства.

У той же час інший співрозмовник агентства зазначив, що «передова група» вилетіла до Криму для підготовки візиту.

Тим часом глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив газеті Kyiv Post, що глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з В. ПУТІНИМ 25 червня.

Зокрема, на питання, чи буде зустрічатися В. ЯНУКОВИЧ з В. ПУТІНИМ, С. ЛЬОВОЧКІН повідомив: "Так, 25-го червня". Він не уточнив, які саме питання будуть обговорюватися під час цієї зустрічі.

Фінанси

Білорусь у рамках своїх зобов`язань перед Митним союзом з Росією і Казахстаном має намір ввести одночасно з російською і казахстанською стороною з 1 січня 2012 року обмеження в двосторонній торгівлі з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У зоні вільної торгівлі (між Білоруссю й Україною – УНІАН) до 1 січня 2012 року жодних вилучень вводитися не буде», - сказав В.ВЕЛИЧКО.

Водночас, за його словами, можливі вилучення у взаємній торгівлі обговорюватимуться кожною країною – учасницею Митного союзу на двосторонньому рівні.

«Не може бути такого, аби учасник Митного союзу, одна з країн – чи то це буде Казахстан, чи то Росія – будуть за одним правилом працювати: тарифне, нетарифне регулювання, вилучення, а Білорусь залишатиметься осторонь. Вона буде підпорядкована тим законодавчим актам, які прийняті в Митному союзі», - наголосив дипломат.

Відповідаючи на запитання кореспондентові УНІАН про те, щодо яких груп товарів можуть бути введені вилучення, В.ВЕЛИЧКО сказав: «Припустимо, що якщо зі спиртних (товарів) у Казахстану і Україна з тютюнових виробів і нафтопродуктів, - зрозуміло, що вони діятимуть для всіх країн Митного союзу».

Україна та Ізраїль проводять консультації щодо запровадження вільної торгівлі між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в четвер, 23 червня, на брифінгу журналістам повідомив заступник міністра економіки України Василь МАРМАЗОВ.

Він зазначив, що офіційні переговори з цього приводу почнуться по завершенні консультацій.

«Переговори йдуть поки на рівні консультацій. Офіційні переговори розпочнуться, коли буде надано мандат делегаціям (від глав держав - УНІАН) », - сказав В. МАРМАЗОВ.

На сьогоднішній день, зазначив він, відбулося вже кілька консультацій і на листопад заплановано засідання експертної групи з питання введення вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Держава з початку нинішнього року відшкодувала бізнесу податок на додану вартість на суму 20 млрд. 700 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер, 23 червня, в Івано-Франківську на прес-конференції повідомив голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

«Інформую вас, що цього року, на сьогодні ми повернули податок на додану вартість бізнесу у сумі 20 млрд. 700 млн. грн., - відзначив він. – Це фактично на 13,7 млрд. грн. більше, ніж було повернуто минулого року».

«Безумовно, це питання ми ще не зняли з порядку денного, тому що накопичили великі борги попередники. Але ми цю проблему розв`яжемо, і це питання не буде так гостро стояти, - додав В. ЗАХАРЧЕНКО.

Енергетика

Національна комісія регулювання електроенергетики вчергове звернулася до Міністерства енергетики і вугільної промисловості з пропозицією привести нормативні акти міністерства відповідно до законодавства, поклавши функції оператора газотранспортної системи на ДК «Укртрансгаз», відібравши їх у НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання комісії заявив її член Сергій ДУНАЙЛО.

За його словами, регулятор неодноразово звертався в міністерство з проханням внести відповідну зміну до наказу відомства, проте Міненерговугілля поки що не відреагувало на це прохання.

При цьому член комісії наголосив, що існуюче сьогодні закріплення функцій оператора ГТС за «Нафтогазом України» суперечить положенням Закону «Про ринок природного газу», який набув чинності, а також низці директив Європейського Союзу.

Найбільші нафтогазовидобувні компанії України офіційно звернулися до Кабінету міністрів України, Верховної Ради, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфіну та інших міністерств та відомств з конкретними пропозиціями щодо наведення порядку в галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення представники найбільших нафтогазовидобувних компаній прийняли у четвер, 23 червня, в Києві на нафтогазовій конференції «Видобуток нафти і газу в Україні: економічні, фінансові та юридичні аспекти».

Зокрема, у своєму зверненні нафтогазовидобувні компанії вимагають прийняття Верховною Радою проекту Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України» (щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для будівництва нафтових і газових свердловин до 5-6 місяців).

За словами представників компаній, сьогодні тільки на узгодження документів для будівництва свердловин треба витратити 1-2 роки.

Разом з тим, нафтогазовидобувачі вимагають законодавчо закріпити право за державними компаніями отримувати ліцензії на нафтогазові ділянки без аукціонів. За останні 5 років держкомпанії не отримали жодної нової ліцензії.

Крім того, не менш важливим є прийняття закону щодо диференційованого підходу до нарахування рентної плати. Наприклад, для родовищ з важковидобувними і глибокозалягаючими запасами пропонується знизити рентну плату.

Так, за словами заступника директора з питань перспективного розвитку та взаємодії з органами влади ДК «Укргазвидобування» Олексія НЕСТЕРЕНКО, при введенні нульової ставки рентних платежів на видобуток газу, який 100% спрямовується на забезпечення потреб населення, компанія щорічно могла б додатково інвестувати 1 млрд. грн. у збільшення видобутку газу.

Ще однією проблемою для видобувних компаній залишаються надвисокі податки. У 2011 році податки для нафтогазових компаній виростуть на 1,5-2 млрд. грн., При цьому обсяги видобутку продовжать знижуватися.

Сьогодні українські державні компанії змушені продавати газ населенню по 420 грн. за тис. куб. м, у той час як за російський газ Україна платить по 350 дол за тис. куб. м.

Як зазначив А. НЕСТЕРЕНКО, українські підприємства продаючи газ за низькою ціною не мають можливостей інвестувати у власне виробництво, більше 50% від продажу газу компанії повинні сплатити у вигляді податків, а те, що залишається, йде на поточні потреби та зарплату співробітникам.

Також виступаючі на конференції експерти відзначили, що в нафтогазовій галузі України склалася критична ситуація - з кожним роком власний видобуток нафти і газу стрімко падає і якщо терміново не вжити належних заходів, Україні може залишитися без своїх енергетичних ресурсів.

Представники нафтогазовидобувних компаній упевнені, що за підтримки уряду та парламенту можна і потрібно вирішувати ці проблеми.

Компанія «Shell» планує дослідити поклади сланцевого газу на території Харківської та частині Донецької області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника головного управління паливно-енергетичного комплексу ОДА Василя Без`язичного.

За його словами, переговорний процес вже розпочато і компанія «Shell» планує вивчити і дослідити майданчик близько 84 кв. км.

«При Харківській облдержадміністрації створена робоча група, членом якої є і я. Нами було проведено вже декілька переговорів з представниками компанії «Shell». Зараз компанія "Shell" запросила документи, щоб взяти для вивчення і дослідження майданчик близько 84 квадратних кілометрів на території Ізюмського району Харківської області та частині Донецької області. Зараз йдуть узгодження», - сказав В. БЕЗ`ЯЗИЧНИЙ.

Також він зазначив, що попередні дослідження показують, що в цій місцевості є хороші запаси сланцевого газу. «Зараз називається цифра від 1,5 до 2 трильйонів кубічних метрів запасів сланцевого газу», - повідомив він.

Соціальна політика

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми.

Відповідна Постанова уряду від 22 червня 2011 р. № 661 опублікована на сайті уряду.

Постановою передбачено, що допомога при народженні дитини, яка народилася після 8 квітня 2011 р., надається в сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину.

Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом 24 місяців, на другу дитину - 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину – 72 місяців рівними частинами.

У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування або влаштування в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім’ю, до розрахунку розміру допомоги на таку дитину не включається розмір призначеної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Сільське господарство

У 2011 році в Україні не буде квот на продаж зерна. Про це заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ в рамках бізнес-форуму в Парижі "Українські зустрічі-2011», повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури.

«Цього року в Україні не буде ніяких квот на продаж зерна. Ринок буде вільним », - підкреслив він.

Говорячи про перспективи розвитку сільського господарства в Україні, віце-прем`єр-міністр зазначив, що вже у вересні-жовтні 2011 року очікується прийняття закону «Про землю», який буде забороняти продаж землі іноземцям. «Разом з тим не виключена можливість надання земельних ресурсів в оренду іноземним інвесторам на термін до 50 років», - сказав Б. КОЛЕСНИКОВ.

(УНІАН)