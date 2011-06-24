Курс НБУ на 24.06.11

Офіційний курс НБУ на 24.06.11100 USD - 797.3000 (23 червня - 797.3100)100 EUR - 1133.1228 (23 червня - 1147.8872)10 RUR - 2.8417 (23 червня - 2.8582)Облікові курси банківських металів на 24.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-122903.80 (23 червня-123264.13)961 XAG 10 Срібло-2871.08 (23 червня-2863.14)962XPT10Платина-137773.44(23 червня-139290.06)964XPD10Паладій-60355.61 (23 червня-61073.95)

Офіційний курс НБУ на 24.06.11 100 USD - 797.3000 (23 червня - 797.3100) 100 EUR - 1133.1228 (23 червня - 1147.8872) 10 RUR - 2.8417 (23 червня - 2.8582) Облікові курси банківських металів на 24.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-122903.80 (23 червня-123264.13) 961 XAG 10 Срібло-2871.08 (23 червня-2863.14) 962XPT10Платина-137773.44(23 червня-139290.06) 964XPD10Паладій-60355.61 (23 червня-61073.95)

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