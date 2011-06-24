Анонс на 24 червня

* Прес-конференція "XV З’їзд АУБ та майбутнє банківської галузі України". У прес-конференції беруть участь: Станіслав Аржевітін, Голова Ради Асоціації українських банків, народний депутат України Олександр Сугоняко, Президент Асоціації українських банків.

* Відбудеться XV звітно-виборчий З`їзд Асоціації українських банків. На порядку денному З`їзду АУБ звіт за останні чотири роки та обрання нового керівного складу Асоціації. Зокрема, З`їздом буде переобрано Голову Ради АУБ, Президента АУБ, новий склад Ради АУБ, внесені зміни до Статуту АУБ та ін.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Паперова та електронна контрафактна книжкова продукція як загроза існуванню легального національного книговидання». Тотальне засилля на книжковому ринку України піратських копій книг національних видавництв, несанкціоноване розміщення електронних копій видань в мережі Інтернет підривають фінансово-економічну базу видавничої галузі та є одним з головних чинників її стагнаційноого стану. Учасники: Олександр Афонін, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів (УАВК); Владлен Масенко, керівник громадської служби УАВК із захисту інтелектуальних прав видавців і боротьби з контрафактною продукцією; Олег Дроздович, адвокат, патентний повірений; Олександр Поляков, член Правління УАВК, генеральний директор видавничої групи «BHV» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* У Державній митній службі України відбудеться святкування 20-ї річниці Митної служби України. У рамках урочистостей буде проведено вручення дипломів кращим випускникам Академії митної служби України, нагородження кращих працівників Служби відомчими нагородами, урочисте відкриття Моніторингового центру Держмитслужби та презентація нової форменого одягу митників.

* Відбудеться засідання за участю голови Державного агентства земельних ресурсів України Сергія Тимченка, голови КОДА Анатолія Присяжнюка та представників правоохоронних органів на тему: "Питання в сфері земельних відносин".

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