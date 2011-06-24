Японія оцінює збитки від землетрусу й цунамі в 210 млрд. доларів

Уряд Японії оцінює збитки, завдані руйнівним землетрусом 11 березня й викликаним ним цунамі будівлям та іншим об`єктам інфраструктури, в 16,9 трлн. ієн (близько 210 млрд. доларів), повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Кіодо».

Для порівняння, матеріальні збитки від землетрусу в районі міста Кобе в 1995 році оцінювався в 9,6 трлн. ієн (близько 119,2 млрд. доларів). Таким чином, руйнування від удару стихії цього року приблизно в 1,8 раза перевершили за масштабом руйнування 1995 року.

До підрахунків влади не увійшли збитки від аварії на АЕС «Фукусіма-1».

Землетрус магнітудою 9,0 стався 11 березня на північному сході Японії, викликавши цунамі висотою більше 10 м. Число жертв стихії, за останніми даними, наближається до 15,5 тис. осіб.

Землетрус магнітудою 9,0 стався 11 березня на північному сході Японії, викликавши цунамі висотою понад десять метрів. За даними Інституту географії Японії, цунамі накрило територію загальною площею 561 квадратний кілометр, що відповідає 90% площі 23 спеціальних районів, що складають ядро Токіо. Більше половини затопленої водою території - 327 квадратних кілометрів - припало на префектуру Міягі. Внаслідок удару стихії було зруйновано понад 151 тисячу будов.

Після землетрусу й цунамі на японській АЕС "Фукусіма-1" було зафіксовано серію аварій, викликаних виходом із ладу системи охолодження. В результаті інцидентів на АЕС було виявлено декілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей із 20-кілометрової зони навколо АЕС, ввести заборону на перебування людей у зоні відчуження, а також направити рекомендації щодо евакуації жителів ряду районів, розташованих у радіусі 30 кілометрів і більше від АЕС.

Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема ізотопів йоду та цезію, в повітрі, морській та питній воді, а також у продуктах.

За даними сейсмологів, повторні землетруси магнітудою більше 5,0 можуть продовжуватися в районі острова Хонсю ще як мінімум декілька місяців.

17 січня 1995 року на заході острова Хонсю в районі портового міста Кобе стався землетрус магнітудою 7,3. Тоді загинули 6 тисяч 434 осіб, без даху залишилися більше 300 тисяч.