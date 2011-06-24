ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 24 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Чиновники навіть «під сокирою» Азарова продовжують купувати дорогі авто» пише - поки Президент заявляє про перебування країни в стані кризи, чиновники витрачають гроші на дорогі авто. Їх не зупиняє навіть спеціальна заборона прем'єра Азарова на покупку машин, що загрожувала звільненням кожному порушнику ...

http://delo.ua/ukraine/chinovniki-dazhe-pod-toporom-a-159736/

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Також «Дело» в публікації «Дмитро Фірташ розповів, хто може очолити банк «Надра» пише - новий мажоритарний акціонер банку« Надра »виступає за призначення головою правління фінустанови нинішнього тимчасового адміністратора Валентини Жуковської ...

http://delo.ua/finance/dmitrij-firtash-rasskazal-kto-159712/

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«Дело» в публікації «Апарат Адміністрації президента ледь не зірвав роботу журналістів на зустрічі Януковича з інвесторами» пише - апарат Адміністрації Президента виявився технічно не готовий до створення нормальних умов для роботи ЗМІ при висвітленні засідання Ради інвесторів за участю глави держави. Протягом 15 хвилин технічні служби не могли налагодити нормальну подачу звуку в прес-центр. Через це журналісти не змогли почути виступи ряду інвесторів ...

http://delo.ua/ukraine/apparat-administracii-preziden-159697/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Системні зміни», в якому пише - українську газотранспортну систему виведуть зі складу "Нафтогазу". Вчора НКРЕ зажадала від Міненерго передати ГТС "Укртрансгазу". Формально це необхідно для виконання вимог Євросоюзу, що виділяє кредити на модернізацію системи. Але справжньою метою є підготовка до можливого створення СП з "Газпромом", визнають в Міненерго ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1665809

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Нацбанк збирає гривні», в якому пише - НБУ, продовжуючи боротьбу з інфляцією, підняв вартість своїх депозитних сертифікатів. Таким чином регулятор хоче вилучити надлишкову ліквідність з ринку і виконати обіцяні МВФ нормативи грошової маси. Банкіри відзначають, що ставки НБУ гірше ринкових, але регулятору будуть віддавати короткі гроші, оскільки довіра між банками не відновилася ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1665823

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «У life:) починається нове життя», в якому пише - Рінат Ахметов має намір продати телекомунікаційний бізнес - частку в третьому за величиною мобільному операторі "Астеліт" (ТМ life:)) і компанію "ММДС- Україна ", що володіє частотами для побудови мереж зв'язку в найсучаснішому стандарті - LTE. Джерела видання стверджують, що переговори про покупку цих активів ведуть структури російської "Альфа-Груп" ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1665815



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«Економічні вісті» публікують матеріал «Бензину залишилося мало», в якому пишуть - запаси бензину на складах українських нафтопереробних заводів знизилися до критичних показників за всю історію України ...

http://markets.eizvestia.com/full/benzina-ostalos-malo

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Також «Економічні вісті» у матеріалі «Вибори прискорять накопичення держборгу» пишуть - вантаж зовнішніх боргів все сильніше затягує петлю на шиї тендітної вітчизняної економіки. Експерти попереджають: Україна - не ЄС, і в разі дефолту допомагати нам ніхто не буде ...

http://finance.eizvestia.com/full/vybory-uskoryat-nakoplenie-gosdolga

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«Економічні вісті» у матеріалі «Мільйонери вийшли з кризи» пишуть - число світових багатіїв, інвестовані активи яких оцінюються як мінімум в $ 1 млн., зросло в минулому році на 8,3%, до 10,9 млн. чоловік. Причому в Азії доларових мільйонерів стало більше, ніж у Європі ...

http://world.eizvestia.com/full/millionery-vyshli-iz-krizisa

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Газета «Сегодня» у публікації «Підводні камені пенсійної реформи: кому зменшать пенсії» аналізує головні спірні моменти нового закону ...

http://www.segodnya.ua/news/14262118.html

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Також «Сегодня» у публікації «У Попова і Гереги занадто скромні квартири - податок вони платити не будуть» пише - на минулій сесії Київради вирішувався цілий ряд питань, одним з яких стало затвердження податку на нерухомість ...

http://www.segodnya.ua/news/14262090.html

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «Удар по цінах» пише - щоб стримати зростання нафтових котирувань, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) втретє у своїй історії розпечатав стратегічний резерв нафти. Ціни впали на 6%, але російські чиновники та експерти вважають, що боятися ще рано ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262752/udar_po_cenam

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Також «Відомості» в публікації «У «Сколково» не платять» пишуть - Кремль погодився надати резидентам «Сколково» нові пільги. Вони отримають право безмитного ввезення товарів для проектів за межами іннограда і зможуть здавати податківцям мінімум звітності ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262720/v_skolkovo_ne_platyat

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Видання «Известия» в публікації «У пожежі під Петербургом спалили мільярд рублів» пише - петербурзький полігон "Червоний Бор" згорів після того, як Рахункова палата Росії нарахувала нецільове витрачання коштів на круглу суму. Завод з переробки токсичних відходів будували там 14 років ...

http://www.izvestia.ru/news/492787

(УНІАН)