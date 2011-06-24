Російська модель влади в Україні неможлива - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про неможливість впровадження російської моделі влади в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю, опублікованому сьогодні у французькій Le Monde, відповідаючи на питання про те, чи є модель вертикалі влади, встановлена ​​в Росії, джерелом його натхнення.

«Наші країни абсолютно різні, з різними режимами і економікою. У Росії не було кольорових революцій, у нас були. Україна входить до Світової організації торгівлі, Росія - ні. Україна - унітарна країна, Росія - країна федеральна ... І так можна продовжувати довго », - сказав Президент.

Відповідаючи на уточнююче питання щодо рішення Конституційного Суду України про скасування змін до Конституції внесених в 2004 році, В. ЯНУКОВИЧ підкреслив, що це було зроблено для припинення хаосу і непередбачуваності у всіх ешелонах влади.

Він також додав, що зміни до Конституції в 2004 році вносились незаконним шляхом.