Прибічники Тимошенко в залі суду облили водою Богословську

Прибічники екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в залі Печерського районного суду облили народного депутата Інну БОГОСЛОВСЬКУ водою.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку її випадково облили водою, коли Ю. ТИМОШЕНКО пробиралася крізь натовп до свого місця. А вдруге якась жінка облила І. БОГОСЛОВСЬКУ навмисно, на що та, звертаючись до охорони, сказала: «Охорона, подивіться, що роблять ці виродки!».

У відповідь на її вигук прихильники Ю. ТИМОШЕНКО з іронією відповіли: «Це душ, це Божа вода».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 червня, Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи по звинуваченню екс-прем`єр-міністра України Ю. ТИМОШЕНКО в незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

За даними ЗМІ, під судом зібралося більше 5 тисяч прихильників Ю. ТИМОШЕНКО.