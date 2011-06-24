30 червня - 2 липня в Києві відбудеться засідання 37-ї Генасамблеї ПАЧЕС

30 червня - 2 липня в Києві відбудеться засідання 37-ї Генеральної асамблеї Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, 30 червня відбудеться засідання Бюро та Постійного комітету Асамблеї.

Засідання Генасамблеї ПАЧЕС пройде 1-2 липня в сесійній залі ВР.

Члени національних делегацій обговорять питання законодавчого забезпечення переходу до "зеленої" економіки; застосування генетично модифікованих організмів у країнах - членах ОЧЕС з точки зору економіки та навколишнього середовища; роль парламентів у забезпеченні законодавчої підтримки науково-технічного прогресу; дотримання санітарних стандартів ВООЗ в країнах - членах ОЧЕС.

Асамблея також розгляне кадрові питання: вибори віце-президентів ПАЧЕС та керівництва Міжнародного секретаріату Асамблеї.

2 липня відбудеться церемонія передачі головування в ПАЧЕС від України до Албанії. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН передасть повноваження президента Асамблеї голові парламенту Республіки Албанія Жозефіні ТОПАЛЛІ.

*** ПАЧЕС була створена 26 лютого 1993 року. До її складу входять парламенти 12 країн: Албанії, Азербайджану, Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Молдови, Румунії, Росії, Сербії, Туреччини та України.

Народні збори Єгипту, Кнесет Держави Ізраїль, Народні збори Словацької Республіки, Бундестаг ФРН, парламент Франції і парламент Республіки Білорусь мають статус спостерігачів у ПАЧЕС.

Вищий керівний орган ПАЧЕС - Генеральна асамблея, сесії якої проводяться двічі на рік. Президентом Асамблеї є спікер парламенту однієї з країн-учасниць, яка головує в організації. Термін його обрання складає 6 місяців. Передача головування в ПАЧЕС здійснюється за принципом ротації в алфавітному порядку англійського алфавіту.

Постійний комітет, що складається з голів національних делегацій, членів Бюро та голів трьох спеціалізованих комітетів і працює за принципом консенсусу, затверджує порядок денний Асамблеї і координує роботу спеціалізованих комітетів.

У період між сесіями поточні питання роботи Асамблеї вирішуються Бюро, до складу якого входять президент і п'ять віце-президентів.

Комітети Асамблеї проводять періодичні засідання в країнах - членах ПАЧЕС в період між сесіями Генеральної асамблеї та в координації з Міжнародним секретаріатом ПАЧЕС забезпечують підготовку відповідних рішень Асамблеї.

З метою надання технічної допомоги в підготовці рішень Асамблеї можуть бути створені робочі групи ПАЧЕС.

Міжнародний секретаріат ПАЧЕС знаходиться в Стамбулі.