Курс НБУ на 25.06.11

Офіційний курс НБУ на 25.06.11100 USD США - 797.3000 (на 24 червня - 797.3000)100 EUR - 1133.7606 (на 24 червня - 1133.1228)10 RUR - 2.8308 (на 24 червня - 2.8417)Облікові курси банківських металів на 25.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121269.33 (на 24 червня-122903.80)961XAG10Срібло-2769.02 (на 24 червня-2871.08)962XPT10Платина-136019.38 (на 24 червня-137773.44)964XPD10Паладій-59319.12 (на 24 червня-60355.61)

Офіційний курс НБУ на 25.06.11 100 USD США - 797.3000 (на 24 червня - 797.3000) 100 EUR - 1133.7606 (на 24 червня - 1133.1228) 10 RUR - 2.8308 (на 24 червня - 2.8417) Облікові курси банківських металів на 25.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 121269.33 (на 24 червня - 122903.80) 961 XAG 10 Срібло - 2769.02 (на 24 червня - 2871.08) 962 XPT 10 Платина - 136019.38 (на 24 червня - 137773.44) 964 XPD 10 Паладій - 59319.12 (на 24 червня - 60355.61)

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