Головне на 24 червня

Фінанси

НБУ з 29 червня посилює нормативи валютного регулювання для банків

Національний банк України своїми постановами №204 і №205, тексти яких має у своєму розпорядженні УНІАН, робить жорсткішими нормативи валютного регулювання для банків.

Постанови набувають чинності з 29 червня 2011 року.

Зокрема, постановою №205 передбачено скорочення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) з 20% до 5%.

Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) залишається на рівні 10%.

Регулятор своєю постановою №204 вніс зміни в Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції і контроль за їх дотриманням уповноваженими банками.

Так, Нацбанк скоротив з 1 місяця до 10 днів термін виконання банком нововстановлених лімітів.

Крім того, НБУ зобов`язав банки щодня виконувати вказані ліміти (на сьогодні звітними даними вважається середньоарифметичне значення ліміту за місяць).

Своєю постановою №204 НБУ також вніс зміни в Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Так, Нацбанк застосовуватиме санкції до тих банків, які допустили порушення ліміту підряд п`ять або більше разів (на сьогодні заходи впливу застосовуються в разі порушення ліміту два місяці підряд). Санкція у вигляді обмеження проведення ряду операцій застосовуватиметься до банку, який порушив ліміт десять чи більше днів підряд.

НБУ також передбачив, що банк має право купувати іноземну валюту в межах встановленого ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції винятково за умови дотримання порядку формування обов`язкових резервів за попередній звітний період.

Банк, у разі перевищення встановленого розміру ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції, зобов`язаний продати суму такого перевищення не пізніше наступного банківського дня.

У документі також вказується, що банк, який допустив порушення значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції, не має права здійснювати купівлю іноземної валюти у Національного банку під час здійснення валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку України впродовж періоду існування цього порушення і наступних 30 календарних днів з дати приведення розміру загальної довгої відкритої валютної позиції у відповідність зі встановленим НБУ значенням ліміту.

***

Держборг України в травні зменшився на 0,7% – до 57,78 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 травня 2011 року становив 460 млрд. 575 млн. 646,54 тис. грн., або 57 млрд. 784 млн. 313,2 тис. дол., що на 0,7% менше показника на кінець квітня 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 травня 2011 р. становив 294 млрд. 092 млн. 385,68 тис. грн. (63,85% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 36 млрд. 092 млн. 385,68 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 166 млрд. 483 млн. 260,86 тис. грн. (36,15%), або 20 млрд. 887 млн. 167,97 тис. дол.

Державний борг України на кінець травня 2011 р. становив 345 млрд. 099 млн. 158,18 тис. грн. (74,93%), або 43 млрд. 296 млн. 509,45 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 192 млрд. 278 млн. 074,55 тис. грн. (41,75%), або 24 млрд. 123 млн. 412,86 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 152 млрд. 821 млн. 083,63 тис. грн. (33,18%), або 19 млрд. 173 млн. 096,59 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 115 млрд. 476 млн. 488,36 тис. грн. (25,07%), або 14 млрд. 487 млн. 803,75 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 101 млрд. 814 млн. 311,13 тис. грн. (22,11%), або 12 млрд. 773 млн. 732,37 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 662 млн. 177,23 тис. грн. (2,97%), або 1 млрд. 714 млн. 071,38 тис. дол.

У січні-травні 2011 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 28 млрд. 280 млн. 895,34 тис. грн. (6,54%). Державний зовнішній борг збільшився на 10 млрд. 464 млн. 757,55 тис. грн. (5,76%), в основному за рахунок зростання курсу іноземних валют до гривні і дорозміщення облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) на суму 100 млн. дол., розміщення облігацій зовнішньої держпозики на 1,5 млрд. дол. Державний внутрішній борг зріс на 11 млрд. 158 млн. 985,57 тис. грн. (7,88%), в основному за рахунок випуску ОЗДП для фінансування дефіциту Держбюджету, капіталізації НАК «Нафтогаз України» на суму 5 млрд. грн. і капіталізації ПАТ «Родовід Банк» на суму 3,95 млрд. грн.

Гарантований державою борг України збільшився на 6 млрд. 657,15 млн. грн. (6,12%), за рахунок зростання курсів іноземних валют до гривні і залучення під державну гарантію коштів (єврооблігації) в обсягу 690 млн. дол. США для ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» відповідно до постанов Кабінету міністрів України від 06.02.2011 № 104 і від 06.04.2011 № 387.

При цьому в травні 2011 року сума державного і гарантованого державою боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 2 млрд. 747,7 млн. грн. в основному, за рахунок погашення внутрішнього і зовнішнього державного боргу і зниження курсу СПЗ до національної валюти.

***

Сальдований збиток українських банків скоротився в 7,5 раза – до 1 млрд. грн.

Сальдований збиток українських банків в січні-травні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротився в 7,5 раза – до 1 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Доходи банків збільшилися на 5,2% і становлять 56,7 млрд. грн., витрати – скоротилися на 6,0%, до 57,7 млрд. грн.

За даними НБУ, дохідна частина на 81,2% забезпечується за рахунок процентних доходів, на 12% – за рахунок комісійних доходів.

Найбільшими витратними статтями банків є процентні витрати – 41,4%, загальні адміністративні витрати – 22,3%, відрахування в резерви – 22,6%.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 червня 2011 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації перебувають 19 банків.

Українська банківська система в 2010 році скоротила збиток майже в 3 рази – до 13,027 млрд. грн.

***

АУБ підозрює НБУ в зриві сьогоднішнього з`їзду асоціації

Асоціація Українських Банків (АУБ) підозрює Національний банк України в тиску на членів асоціації, який призвів до масового відкликання заявок на участь у сьогоднішньому з`їзді банківського об`єднання, з наступним його зривом через відсутність кворуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в п`ятницю, 24 червня, президент АУБ Олександр СУГОНЯКО.

Як повідомив присутній на прес-конференції голова ради АУБ, народний депутат України Станіслав АРЖЕВІТІН, станом на 10:00 четверга, 23 червня, свою участь у XV з`їзді АУБ підтвердили і внесли внески 87 банків, що становить 80% від загальної кількості членів АУБ . Таким чином, необхідний кворум для правомочності з`їзду (складає 55 банків) був забезпечений.

При цьому, за словами С. Аржевітіна, у другій половині дня 23 червня сталася масова відмова банків від участі в з`їзді. На 17:00 23 червня були відкликані заявки 41 банком, у зв`язку з чим був зірваний кворум з`їзду.

Як повідомив А. СУГОНЯКО, у зв`язку із тим що трапилося керівництво АУБ звернулося з листом до першого заступника голови НБУ Юрія КОЛОБОВА та заступника голови НБУ Ігоря Соркіна. Зокрема в листі АУБ відзначає, що «очевидно, що така ситуація навколо з`їзду АУБ не могла скластися без втручання впливових чиновників».

А. СУГОНЯКО зазначив, що АУБ просить керівництво НБУ пояснити дану ситуацію, зокрема, з огляду на зустріч НБУ та АУБ 22 червня, під час якої в Нацбанку підкреслили зацікавленість поглиблення професійної співпраці з АУБ.

При цьому, відповідаючи на питання журналістів, чи має АУБ інформацію про тиск з боку НБУ на керівництво комбанків, які виявили бажання взяти участь у з`їзді, А. СУГОНЯКО сказав: «За словами банкірів, до цього відкликання (заявок на участь у з`їзді - УНІАН ) і впливу на власників банків і голів правлінь, мали відношення деякі названі чиновники Національного банку України. Але це факти, які на словах були сказані, і які ми перевіряємо».

За інформацією АУБ, до порядку денного XV з`їзду Асоціації було внесено звіт АУБ за останні чотири роки, а також обрання нового керівництва АУБ. Зокрема, на з`їзді планувалося переобрати голову ради АУБ, президента АУБ, новий склад ради АУБ, внести зміни до статуту АУБ і розглянути ряд інших питань.

***

ПЕК

Україна приєдналася до ініціативи ЄС з проведення «стрес-тестів» АЕС

Україна приєдналася до ініціативи Євросоюзу з проведення «стрес-тестів» АЕС за критеріями, розробленими європейськими фахівцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості, відповідну заяву від української сторони під час зустрічі в Брюсселі 23 червня підписав заступник міністра - керівник апарату Міненерговугілля Володимир МАКУХА.

У заяві, зокрема, зазначається, що сторони погодилися здійснити на добровільній основі всебічну оцінку ризику і безпеки («стрес-тестів») на основі специфікацій, узгоджених Європейською Комісією і Європейською групою ядерного регулювання безпеки (ENSREG) 24 травня 2011 року.

Крім України, 23 червня до ініціативи приєдналися Вірменія, Хорватія, Росія, Швейцарія і Туреччина.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня ц.р. Державна інспекція ядерного регулювання доручила НАЕК "Энергатом" до 15 жовтня забезпечити цільову позачергову оцінку стану безпеки енергоблоків атомних електростанцій (стрес-тести).

Довідка УНІАН . «Стрес-тест» - це цільова повторна оцінка потенціалу безпеки АЕС у контексті подій на атомній електростанції Фукусіма: екстремальні природні явища, які загрожують безпеці АЕС і призводять до тяжких аварій. Мета проведення «тестів» комплексна. Це переоцінка резервів АЕС та їх реакції на різні надзвичайні ситуації, підвищення безпеки АЕС, визначення найефективнішого порядку дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Це також повернення довіри суспільства до ядерної енергетики.

«Стрес-тест» є винятково теоретичною процедурою: йдеться про технічні розрахунки, комп`ютерне моделювання можливих ситуацій. Жодних експериментів чи імітацій аварій під час цих заходів не здійснюється.

***

Чехія з липня переведе АЕС з американського на російське паливо

Експлуатуюча атомна компанія Чехії CEZ з липня ц.р. повністю перейде до використання на своїх реакторах лише російського ядерного палива, що поставляється компанією «ТВЕЛ».

Про це йдеться в прес-релізі АТ «ТВЕЛ», переданому УНІАН.

Раніше CEZ використовувала паливо виробництва американської компанії Westinghouse.

Згідно з повідомленням, 22 червня почалося завантаження російського палива в активну зону другого енергоблоку АЕС «Темелін» (Чехія). Закінчення робіт із завантаження і пуску другого блоку заплановано на середину липня. З цього моменту чеська АЕС буде повністю експлуатуватися лише на паливі російського виробництва. Перший блок АЕС «Темелін» працює на паливі під маркою "ТВЕЛ" з 2010 року.

Нагадаємо, в 2006 році "ТВЕЛ" виграла тендер на поставку свіжого ядерного палива для двох енергоблоків АЕС «Темелін». За підсумками тендеру між ВАТ "ТВЕЛ" і CEZ було підписано контракт, який передбачає поставки російського палива в обсягу по 10 перевантажень на кожен енергоблок, починаючи з 2010 року. Передбачалося, що паливо ТВЕЛ поступово, впродовж кількох років буде заміщати паливо американської компанії Westinghouse. Однак, повторно оцінивши економічну ефективність і надійність російського палива ТВЕЛ, CEZ прийняла рішення про дострокове розвантаження колишнього палива і повне завантаження активних зон обох енергоблоків російським паливом.

***

З держбюджету пропонують виділити 1 млн. грн. на національну стратегію теплозабезпечення

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує передбачити в Державному бюджеті 1 млн. грн. на розробку Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України.

Про це йдеться у проекті постанови Кабінету міністрів, розміщеному на сайті міністерства.

Документом планується внести зміни до постанови Кабміну № 1216 «Про затвердження Державної цільової економічної програми модернізації теплоенергетики на 2010-2014 роки» від 4 листопада 2009 року.

Зокрема, з 1 млн. грн. в 2011 році планується передбачити 0,36 млн. грн., а в 2012 році - 0,64 млн. грн.

При цьому на проведення наукових досліджень щодо ефективного та надійного функціонування комунальної теплоенергетики передбачено виділення з держбюджету 7 млн. грн., З яких у 2011 році - 0,5 млн. грн., В 2012 році - 2,047 млн. грн., В 2013 році - 2,047 млн. грн .., у 2014 році - 2,046 млн. грн ..

Передбачається, що головним розпорядником даних коштів виступає Мінрегіонбуд.

***

Агро

Аграрний фонд закупив 860 тис. тонн зерна нового врожаю

Для формування державного продовольчого резерву Аграрний фонд закупив 860 тис. тонн зерна нового врожаю через оператора ТОВ "Хліб Інвестбуд". Про це УНІАН повідомила прес-служба АФ з посиланням на слова генерального директора фонду Сергія Хорошайлова.

«До формування державного інтервенційного фонду ми приступили ще в березні, користуючись механізмом форвардних закупівель зерна. У цій програмі взяли участь близько 1200 сільськогосподарських підприємств з усіх областей України. Їм вже виплачено 70% вартості укладених контрактів. Залишок суми вони отримають після поставки зерна на сертифіковані елеватори», - зазначив С. Хорошайлов.

За його словами, загальний обсяг фінансування, передбачений урядом для формування державного інтервенційного фонду в 2011/12 маркетинговому періоді, становить 7,2 млрд. грн, що перевищує сукупний обсяг такого фінансування за три попередні роки.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду в 2011/12 маркетинговому періоді», для формування продовольчого резерву в цьому році буде здійснено закупівлю 1050 тис. тонн пшениці, 90 тис. тонн жита, 40 тис. тонн ячменю, 35,28 тис. тонн гречки, 30 тис. тонн кукурудзи, 247,6 тис. тонн цукру-піску.

Нагадаємо, ТОВ «Хліб Інвестбуд», структурний підрозділ Державної продовольчо-зернової корпорації Україні, заявляло про плани закупити для Аграрного фонду 895 тис. тонн зерна за форвардними контрактами.

«Хліб Інвестбуд» в статусі єдиного виконавця провів поставку зерна на умовах форвардних закупівель для Аграрного фонду. «Ціна угоди становить 1,55 млрд. грн. Ним передбачено поставити Аграрному фонду пшениці м`якої 2-4 класу більш 786 тис. тонн, жита 1-3 класу - 99 тис. тонн і гречки - 10 тис. тонн », - заявляли в компанії.

***

Рясні дощі покращили ситуацію з посівами зернових – Мінагропрод

Рясні дощі покращили ситуацію з посівами зернових культур в Україні.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

У повідомленні зазначається, що впродовж другої декади червня сталася зміна умов агрометеорології. «Зниження температурного фону і рясні дощі змінили ситуацію на краще, на багатьох площах припинилася посуха і сталося поповнення запасів вологи в грунті до добрих і оптимальних значень», - говориться в повідомленні.

Що стосується стану посівів, то, за даними міністерства, озимі зернові культури на більшості площ досягли молочної, в південних областях і в Криму – воскової і повної стиглості, що на 1-2, в північно-східних областях – на 3 тижні раніше багаторічних термінів. Стан рослин переважно добрий і задовільний.

Стан посівів озимого ріпаку переважно задовільний.

Стан посівів ярої пшениці та вівса задовільний, але на окремих площах північно-східних областей - незадовільний.

У кукурудзи продовжується листоутворення і накопичення рослинної маси. Стан посівів переважно добрий і задовільний.

Стан посівів проса і гречки добрий і задовільний.

Стан посівів цукрового буряку переважно добрий і задовільний.

***

Транспорт/Зв`язок

Обсяг рекламних послуг в Україні збільшився на 60% - до 3 млрд.грн.

Обсяг рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні січні-травні збільшився на 60,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 3 млрд. 146,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні наголошується, що в травні обсяг надаваних рекламних послуг (у ринкових цінах) збільшився на 78,8%, порівняно з травнем 2010 року, до 806,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році обсяг наданих рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україну збільшився на 26,5%, порівняно з 2009 роком, до 5 млрд. 494,4 млн. грн.

***

Колесніков доручив УЗ розглянути можливість виробництва рейкових автобусів в Україні

Віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ доручив «Укрзалізниці» розглянути можливість виробництва рейкових автобусів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні після запуску рейкового автобуса Шепетівка-Хмельницький-Вінниця.

«Думаю, ми купимо ліцензію на виробництво, й українські заводи з часом вироблятимуть такі поїзди для зв`язку з малонаселеними територіями в областях», - зазначив він.

За його словами, річна потреба в рейкових автобусах становить 10-12 штук.

У свою чергу генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК зазначив, що для освоєння цього виробництва необхідно зацікавити машинобудівників.

«Ось Борис Вікторович (КОЛЕСНІКОВ – УНІАН) дав завдання, щоб ми знайшли підприємство, яке візьметься, й надали йому спільну допомогу і в роботі, і в сертифікації, і у випробуваннях», - сказав він.

Нагадаємо, в Україні на залізницях зараз курсує до 20 рейкових автобусів. Їх задіюють на малодієвих ділянках із невеликим пасажиропотоком.

***

Міжнародні відносини

Греція знову звернулася до ЄС і МВФ за допомогою

Уряд Греції направило офіційний запит ЄС і МВФ про надання додаткової фінансової допомоги, повідомляє Лента.ру з посиланням Agence France-Presse.

Про отримання відповідного запиту від прем`єр-міністра Греції Георгіоса ПАПАНДРЕУ говориться в спільній заяві учасників саміту країн Євросоюзу, поширеній увечері в четвер, 23 червня. Рішення про надання допомоги Греції, повідомляється в документі, планується прийняти на початку липня. Ситуація в Греції одна з основних тем дводенного саміту ЄС, що відкрився 23 червня.

Раніше повідомлялося, що в рамках другого етапу фінансової допомоги Євросоюз виділить Греції більше 100 мільярдів євро. Ключовою умовою надання додаткової допомоги Євросоюз назвав прийняття Грецією програми антикризових заходів, що включає в себе скорочення витрат бюджету на 28 мільярдів євро.

Греція, державний борг якої наближається до 350 мільярдів євро, знаходиться на межі дефолту. Євросоюз і МВФ раніше вже виділили Греції 110 мільярдів євро, однак цього виявилося недостатньо для виведення країни з кризи.

Прем`єр-міністр Греції Г. ПАПАНДРЕУ 17 червня провів перестановки в уряді, призначивши, зокрема, нового міністра фінансів. 21 червня парламент Греції виніс вотум довіри оновленого кабінету міністрів. Підтримка парламенту, повідомлялося після голосування, дозволить прем`єр-міністрові Греції продовжити реалізацію антикризової програми, від виконання якої залежить отримання країною фінансової допомоги.

***

Черговий раунд переговорів з підготовки угоди про ЗВТ з ЄС відбудеться у вересні

Черговий, 18-й раунд переговорів з підготовки угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом планується провести у другій половині вересня в Брюсселі.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що в другій декаді липня планується провести проміжний раунд переговорів з цього питання.

«Великий раунд переговорів буде в другій половині вересня, а проміжний - в другій декаді липня. Переговори відбудуться в Брюсселі».

Коментуючи результати 17-го раунду переговорів, що відбувся в Києві 20-24 червня, В.П’ЯТНИЦЬКИЙ сказав, що він пройшов конструктивно. «Все йде добре. З усіх питань є розуміння, що треба робити. Головне – час, який треба приділити на це», - зазначив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ провів у Брюсселі переговори з представниками Європейської Комісії, і після їх завершення заявив про зняття більшості спірних питань щодо підготовки угоди про ЗВТ.

«Ми обговорили буквально всі 5 «червоних ліній», які у нас були. Я думаю, що ці лінії змінили колір, вони вже «зелені» майже всі», - сказав А.КЛЮЄВ.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначав, що в переговорах про створення ЗВТ з ЄС залишилися три неврегульовані питання. Зокрема, щодо обсягів квотування експорту аграрної продукції, допуску українських автоперевізників на європейський ринок послуг і компенсацій за відмову від використання Україною географічних назв товарів.

Довідка УНІАН. Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі в березні 2008 року.

Керівництво ЄК і влада України сподіваються на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з ЄС цього року.

***

Україна і Сербія почали консультації щодо створення зони вільної торгівлі

Україна і Сербія почали консультації щодо створення зони вільної торгівлі.

Про це журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО під час бізнес-форуму «Україна-Сербія», що відбувся 24 червня в Сербії, повідомила УНІАН прес-служба партії «Сильна Україна».

«Створення зони вільної торгівлі спрямоване на збільшення обсягів взаємної торгівлі та інвестицій», – наголосив С. ТІГІПКО.

За його словами, зростанню співпраці між двома країнами сприятиме майбутній вступ Сербії до СОТ і приватизація державних підприємств у цій країні, в якій зможуть взяти участь українські підприємці.

Віце-прем`єр також зазначив, що ключовим чинником розвитку економік двох країн є ухвалення законодавства, спрямованого на покращення інвестиційного клімату. Зокрема, уряд України зараз працює над законопроектами щодо зменшення розміру єдиного соціального внеску, що дозволить зменшити податкове навантаження на заробітну плату. Також найближчим часом передбачається ухвалення законодавства, спрямованого на підтримку ІТ-індустрії.

За словами С.ТІГІПКА, зараз у сфері програмування зайнято близько двохсот тисяч українців, а обсяг експорту програмної продукції досягає одного мільярда доларів. «Ухвалення законодавства, спрямованого на підтримку ІТ-галузі, і зниження податкового навантаження на компанії здатне збільшити експорт програмного забезпечення з України до 4-5 мільярдів доларів на рік», – наголосив він.

***Діловий форум «Україна-Сербія» було організовано ВГО «Реформаторський клуб» і сербським діловим клубом Prevrednik («Підприємець»).

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН