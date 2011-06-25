На Хрещатику правоохоронці оточили прихильників Тимошенко

Правоохоронці оточили прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, перешкоджаючи їм потрапити на той бік Хрещатика, де розташовано Печерський райсуд Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, на Хрещатик під’їхали декілька автобусів з працівниками спецпідрозділу «Беркут» та припаркувалися вздовж одного з боків вулиці.

Деяких учасників мітингу працівники правоохоронних органів хапають за руки й ноги і тягнуть до машин.

Хвилин через 10 кількість автобусів з правоохоронцями зросла до 20. Вони стоять вздовж Хрещатика від торговельного центру «Арена» на Бесарабці до станції метро «Хрещатик».

У ситуацію намагалися втрутитися народні депутати від «БЮТ-Батьківщини», однак їм цього не вдалося.