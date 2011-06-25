Тимошенко подасть клопотання про закриття всіх порушених проти неї справ

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що після об`єднання всіх порушених проти неї кримінальних справ має намір подати клопотання про їх закриття.

"Я підтримую клопотання свого захисника. Після об`єднання цих справ я хочу звернутися про закриття їх всіх, тому що вони порушені незаконно", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні під час судового засідання, повідомляється на її сайті.

Лідер партії "Батьківщина" нагадала, що відповідно до висновків незалежних аудиторських компаній, у її діях на посаді прем’єр-міністра не виявлено корупції та немає складу злочину.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на початку судового засідання захисник Сергій ВЛАСЕНКО звернувся до суду з клопотанням про об`єднання всіх кримінальних справ, порушених проти Ю.ТИМОШЕНКО, в одне провадження.

"Я вважаю, що підстав достатньо, щоб провести об’єднання цих справ, щоб здійснити повне і об’єктивне розслідування цих, так званих, порушень Юлії ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра. Захист неодноразово звертався до слідчого об`єднати ці справи", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Зокрема, він уточнив, що йдеться про кримінальні справи, які порушені нібито за перевищення службових повноважень при використанні кіотських коштів, а також при закупівлі автомобілів для сільської медицини. С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що Кримінально-процесуальний кодекс передбачає норму, згідно з якою у одне провадження можуть бути об`єднані декілька кримінальних справ, якщо вони стосуються дій однієї особи.

"Ці справи стосуються однієї особи, вони мають однакову кваліфікацію – нібито перевищення службових повноважень, а також - одних і тих же повноважень", - заявив С.ВЛАСЕНКО.