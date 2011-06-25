На Херсонщині ВАЗівська «копійка» потрапила одразу під два потяги. Жертв немає

Херсон. В Херсонській області ВАЗівська «копійка» потрапила одразу під два потяги, однак жертв немає.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МНС в Херсонській області 24 червня 74-річний водій на приватному автомобілі ВАЗ 2101 рухався з смт. Новоолексіївка до села Щорсівка і близько 15.00 виїхав на залізничний переїзд 1305 км. Придніпровської залізниці, де автомобіль заглух. Завести автомобіль він не зміг та побачивши потяг, що наближався, покинув автомобіль на колії і відбіг. Потяг № 244 Євпаторія-Москва зіткнувся з автомобілем та відкинув його на сусідню колію по якій в цей момент рухався на зустріч ще один потяг № 295 Івано-Франківськ - Сімферополь, який також зіткнувся з автомобілем та скинув його з залізниці.

Машиніст потяга № 244 Євпаторія-Москва застосував екстрене гальмування та вимушений був затриматись на 15 хвилин. Потяг № 295 Івано-Франківськ – Сімферополь продовжив свій рух без зупинки.

В результаті пригоди господар автомобілю не постраждав, однак автомобіль відновленню не підлягає. Рух на залізниці було припинено на 40–50 хвилин. На місце пригоди працювала оперативна група Генічеського РВ УМНС, Генічеського РВ УМВС.