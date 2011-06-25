Янукович у Криму провів неформальну зустріч з Путіним

16:23, 25 червня 2011
Різне
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У Криму відбулася неформальна зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ, який прибув в Україну з приватним візитом.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ і В.ПУТІН обговорили низку питань, що стосуються відносин України і Росії.

Президент, зокрема, зазначив, що його зустріч з прем`єр-міністром РФ відбувається напередодні засідання Українсько-російської міждержавної комісії. «Нам є про що поговорити. У підкомісіях напрацьований величезний матеріал. Уряд мені доповів», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу, В.ПУТІН повідомив, що перед зустріччю з В.ЯНУКОВИЧЕМ він мав телефонну розмову з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, під час якої вони обговорили всі поточні справи, що стосуються засідання комісії.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у Севастополі, В.ПУТІН прибув до Криму на яхті Федеральної прикордонної служби РФ із Сочі. Планується, що на цій самій яхті В.ПУТІН сьогодні повернеться до Сочі.

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