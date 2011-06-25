Розгляд справи Тимошенко судом присяжних неможливий - прокуратура

Представники прокуратури на засіданні Печерського районного суду Києва стверджують, що розгляд кримінальної справи щодо екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО судом присяжних неможливий через відсутність законодавчого визначення дії цього органу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Печерського райсуду заявив один із представників сторони обвинувачення у відповідь на заявлене адвокатом Ю.ТИМОШЕНКО клопотання.

«Слід звернути увагу – правосуддя здійснюється професійними суддями… А суд присяжних у Кримінально-процесуальному кодексі не передбачений. Спеціального закону про визначення засідань суду присяжних немає, тому в цьому клопотанні треба відмовити», - сказав представник прокуратури, звертаючись до суду.