Узбекистан, Туркменістан і Азербайджан не схвалили проект Договору про ЗВТ в рамках СНД

Узбекистан, Туркменістан і Азербайджан поки що не узгодили проект Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомив уповноважений уряду України з питань співпраці з Російською Федерацією, державами СНД й іншими регіональними об’єднаннями Валерій МУНТІЯН по завершенню засідання Економічної ради СНД, яке відбулося у Москві.

“Україні нічого не заважає підписати Договір про зону вільної торгівлі. Але досі не знайдено згоди з боку Узбекистану, Туркменістану й Азербайджану”, - сказав В.МУНТІЯН.

За його словами, зараз перед переговорними групами стоїть завдання до 18 жовтня поточного року узгодити зі всіма країнами СНД новий варіант договору і винести його на засідання глав урядів СНД.

Уповноважений Кабміну також заявив, що Україну не задовольняють виключення, на яких наполягає Узбекистан.

Водночас, Азербайджан хоче, щоб питання взаємної торгівлі вирішувалося не в рамках робочих експертних груп, а на підставі двосторонніх угод. На думку В.МУНТІЯНА, це загрожує тим, що договір не працюватиме.

Він також зазначив, що українську сторону повністю задовольняє сьогоднішній проект договору про зону вільної торгівлі, який розроблений на принципах СОТ. Окрім того, в проекті чітко виписано, як вирішуються спори. Також в документі вилучено багато обмежень, додав уповноважений. “Ми – за новий договір без вилучень і обмежень. Інакше він працювати не буде”, - сказав В.МУНТІЯН.

За його словами, у разі ратифікації договору, Україна зможе брати участь у державних закупівлях інших країн СНД. “Саме головне: якщо договір про зону вільної торгівлі вступить у дію, після ратифікації будуть зняті мита на природний газ”, - сказав він.