Президент за підписання рамкової угоди щодо співпраці з Митним союзом у форматі «3+1»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлюється за підписання рамкової угоди щодо співпраці з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

Про це він заявив у інтерв’ю українським телеканалам.

Він вважає, що дуже добре, що Україну запрошують у такі міжнародні організації. «Гірше було б, якби не запрошували», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас президент зауважив, що сьогодні Україна не розглядає рішення про можливе приєднання до Митного союзу. На його переконання, сьогодні потрібно підписати рамкову угоду про співпрацю у форматі «3+1» і наповнити цю угоду реальним змістом.