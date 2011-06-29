Президент за підписання рамкової угоди щодо співпраці з Митним союзом у форматі «3+1»
09:41, 29 червня 2011Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлюється за підписання рамкової угоди щодо співпраці з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».
Про це він заявив у інтерв’ю українським телеканалам.
Він вважає, що дуже добре, що Україну запрошують у такі міжнародні організації. «Гірше було б, якби не запрошували», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Водночас президент зауважив, що сьогодні Україна не розглядає рішення про можливе приєднання до Митного союзу. На його переконання, сьогодні потрібно підписати рамкову угоду про співпрацю у форматі «3+1» і наповнити цю угоду реальним змістом.
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