ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Росія за борги повністю перекрила поставки електрики до Білорусі», в якому пише - білоруська енергетична компанії 28 червня так і не виплатила російській «Интер РАО ЕЭС» борг у розмірі півтора мільярда російських рублів. Рівно опівночі Росія повністю припинила постачання електрики до Білорусі ...

http://delo.ua/world/rossija-za-dolgi-polnostju-pere-159941/

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Також «Дело» публікує матеріал «Міністр фінансів Франції очолила МВФ», в якому пише - Крістін Лагард у вівторок обрали головою МВФ. Її кандидатуру, окрім ЄС, підтримували такі великі країни, як Росія, Бразилія, США і Китай ...

http://delo.ua/world/ministr-finansov-francii-vozgl-159939/

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Видання «Комерсант-України» у публікації «До демократії залишилося кілька тисяч» пише - для стабільного розвитку демократії обсяг ВВП країни на душу населення повинен перевищувати $ 6 тис., підрахували в ІК "Ренесанс Капітал". Україна має шанс подолати цю планку до 2015 року - до наступних президентських виборів. Втім, експерти скептично поставилися до теорії політизації ВВП, оскільки найвищий рівень демократії в Україні, на їхню думку, був у 2005 році, коли ВВП на душу населення становив лише $ 1,7 тис.

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1665829

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Також «Комерсант-України» у публікації «Київ виявився найдорожчим містом» пише - потреба Києва в рефінансуванні зовнішнього боргу змусила міськраду погодитися на підвищення максимального рівня прибутковості майбутнього випуску єврооблігацій з 7,8% до 9,6% річних. Залучення $ 300 млн необхідне місту, аби до середини липня розрахуватися зі своїми зовнішніми кредиторами. Учасники ринку вважають, що Київ домовиться з інвесторами на 8,5-8,7%, оскільки в нього немає серйозних альтернатив ...

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1665832

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Видання «Економічні вісті» в публікації «Арбузов прощає борги» пише - Нацбанк повідомив про приведення механізмів списання банками безнадійної заборгованості за кредитами у відповідності з Податковим кодексом. Прийнята регулятором методика дозволить очистити банківські баланси і підняти рейтинги українських фінустанов на міжнародних ринках, а також дасть поштовх розвитку пов'язаних з акціонерами банків колекторських компаній ...

http://finance.eizvestia.com/full/arbuzov-proshhaet-dolgi

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Також «Економічні вісті» у публікації «Кабмін влаштує розпродаж» пишуть - в рамках програми приватизації Кабмін пропонує виключити з переліку стратегічних об'єктів ДП ​​«Антонов», серійні авіазаводи в Києві та Харкові, а також ряд інших підприємств з космічної, оборонно-промислової та транспортної галузей. Експерти вважають, що стосовно деяких з них рішення може бути поспішним ...

http://markets.eizvestia.com/full/kabmin-ustroit-rasprodazhu

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«Економічні вісті» в публікації «Газ узгодять в липні» пишуть - Микола Азаров заперечує можливість політичних поступок з боку уряду в переговорах з Росією щодо зміни умов газового співробітництва. Але це не виключає можливостей для «Газпрому» покращити позиції на українському ринку ...

http://markets.eizvestia.com/full/gaz-soglasuyut-v-iyule

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Видання «Сегодня» у публікації «В Україні вперше подешевшав бензин» пише - за вихідні дні ціни на паливо впали на 10 копійок. Більшого здешевленню може перешкодити повернення акцизів ...

http://www.segodnya.ua/news/14263004.html

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Також «Сегодня» у публікації «Мільйони прокурорів: наїзди, відкати і дружини-адвокати» пише - служителі Феміди в областях їздять на «Лексусах» і заробляють більше, ніж керівництво ГПУ ...

http://www.segodnya.ua/news/14263000.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Занадто дешево будують» пише - московські чиновники боротимуться із занадто низькими цінами підрядників у будівництві. Демпінг - суттєва причина зриву термінів будівництв, виявили вони ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262991/slishkom_deshevo_stroyat

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Також «Ведомости» в публікації «Мовчання - долари» пишуть - президент РЗД Володимир Якунін зрозумів, чому інвестори побоюються вкладати в Росію: бізнесмени надто багато розповідають їм про ризики ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262999/molchanie_dollary

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Видання «Известия» в публікації «Хакери дрібно накапостили MasterCard» пише - сайт платіжної системи був підданий кібератаці і не працював близько чотирьох годин. «MasterCard впав! Ось що буває з тими, хто протистоїть WikiLeaks та Anonymous» - таке повідомлення у вівторок з'явилося вдень на сторінці популярної групи хакерів Ibomhacktivist у Twitter ...

http://www.izvestia.ru/news/493152

(УНІАН)