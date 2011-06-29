Анонс на 29 червня
29.06.2011Державний візит до України Президента Монголії Цахиагийн Елбегдоржа.Засідання Кабінету міністрів України.Прес-конференція на тему: «Встановлення автономного опалення: варто чи не варто?».
*Відкриття дводенного семінару Організації Об`єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).
*Державний візит до України Президента Монголії Цахиагийн Елбегдоржа.
*Засідання Кабінету міністрів України.
*Прес-конференція на тему: «Встановлення автономного опалення: варто чи не варто?».
*Прес-конференція на тему: «Ритуальний бізнес в Україні: дешевше жити».
*У м. Славутич міністр МНС Віктор Балога, голова Представництва ЄК в Україні, Посол ЄК Жозе Мануель Пінту Тейшейра та голова Державного агентства з управління зоною відчуження Володимир Холоша відкриють комплекс з виробництва металевих діжок і залізобетонних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів ЧАЕС.
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