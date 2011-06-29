У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Монголії

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Монголії Цахіагійна ЕЛБЕГДОРЖА, який перебуває в Україні з державним візитом.

Як повідомляє прес-служба глави держави, після цього розпочалася зустріч В.ЯНУКОВИЧА та Ц.ЕЛБЕГДОРЖА у форматі «віч-на-віч».

Далі під головуванням президентів відбудуться українсько-монгольські переговори.

Після цього відбудеться підписання двосторонніх документів.

Також глави держав візьмуть участь у роботі українсько-монгольського бізнес-форуму.