У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Монголії
11:21, 29 червня 2011Різне
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У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Монголії Цахіагійна ЕЛБЕГДОРЖА, який перебуває в Україні з державним візитом.
Як повідомляє прес-служба глави держави, після цього розпочалася зустріч В.ЯНУКОВИЧА та Ц.ЕЛБЕГДОРЖА у форматі «віч-на-віч».
Далі під головуванням президентів відбудуться українсько-монгольські переговори.
Після цього відбудеться підписання двосторонніх документів.
Також глави держав візьмуть участь у роботі українсько-монгольського бізнес-форуму.
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