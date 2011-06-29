Анонс на 30 червня

* Відбудеться Урочисте засідання, присвячене святкуванню Дня архітектури України. У заході візьмуть участь керівництво Міністерства, представники КМДА, Національної спілки архітекторів України та Київської організації Національної спілки архітекторів України. Після закінчення засідання заплановано підхід до преси.

* Засідання НКРЕ. Прес-конференція голови Національної комісії регулювання електроенергетики України Сергія Тітенка.

* У Києві відбудеться VII Пленум ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України. Основне питання порядку денного: «Про реформування вугільної галузі України та про завдання Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, власників та Укрвуглепрофспілки».

* Другий міжнародний Energy Industry Forum 2011. Energy Industry Forum орієнтований на обговорення можливостей створення сприятливих умов для розвитку та впровадження інноваційних технологій та використання альтернативних видів енергії. Учасники форуму обговорять екологічні, соціальні, правові, організаційні та фінансові аспекти використання альтернативних джерел енергії. На форумі будуть представлені практичні кейси із застосування альтернативних джерел енергії в агарному секторі, ЖКГ, будівництві та промисловості.

* Відбудеться міжнародна банківська конференція "Модернізація житлового сектору: новий фронт діяльності для банків?". Захід відбудеться за підтримки представництва Міжнародної фінансової корпорації (ІFС) в Україні. Питання: Чи існує тепер можливість фінансування об`єднань багатоквартирних будинків? Чому в країнах Східної та Центральної Європи банкіри вважають цей сектор найбільш небезпечним для видачі позик? Коли це стане реальністю і в Україні? Керівники банків Центральної та Східної Європи і топ-менеджери українських банків проведуть дискусію про можливості фінансування і в Україні.

* Відбудуться урочисті заходи з нагоди святкування Дня працівника державної податкової служби України. У заходах візьмуть участь: Президент України В. Янукович, Прем`єр-міністр України М. Азаров, Голова ДПС України В. Захарченко.

* В Антимонопольному комітеті України відбудеться нарада під керівництвом в.о. голови Комітету Рафаеля Кузьміна щодо надання органами державної влади та місцевого самоврядування адміністративних послуг.

* Прес-конференція на тему: «Нові стандарти обслуговування трансферу в аеропорту Бориспіль». Учасники: керівництво Державної авіаційної служби України, ген.директор ДП МА «Бориспіль» Волов, президент Авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Мірошников, в.о.ген.директора Авіакомпанії «Аеросвіт» Авдєєв.

* Міжнародний Фонд Блейзера проведе круглий стіл на тему: "Підсумки першого півріччя. Можливі ризики другої половини 2011 року ". Учасники: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Валерій Геєць, директор інституту економіки та прогнозування НАНУ; Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова; Валерій Гладкий, ген.директор аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій» (БЕСТ); Володимир Фесенко, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента"; Олександр Царук, старший консультант секретаріату Комітету з питань бюджету ВР України.

* Прес-конференція на тему: «Всеукраїнська профспілка працездатних інвалідів презентує свої проекти». Учасники: голова ВГО "Всеукраїнська профспілка працездатних інвалідів" Володимир Петровський; представники ВГО "Всеукраїнська профспілка працездатних інвалідів" Костянтин Богатиренко та Ірина Дмитрук.

* Круглий стіл Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на тему: «Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» - надії й очікування майбутнього архітектури». Співорганізатор - Конфедерація будівельників України. Учасники: Ігор Соколов, заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України, Сергій Целовальник, головний архітектор м. Києва, Олег Бушовський, перший заступник голови Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю, Наталія Мошинська, головний архітектор Київської області, Іван Шпилевський, директор ДП «Український Державний науково-дослідний Інститут проектування міста», Лев Парцхаладзе, голова Ради директорів Конфедерації будівельників України та ін.

* Прес-конференція на тему: «Газові контракти з Росією: доки України буде програвати?». Учасники: експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко; незалежний експерт Олександр Нарбут.

* Відбудеться підписання наказу про приватизацію першої групи пакетів акцій енергокомпаній. Після підписання відбудеться прес-конференція голови Фонду державного майна України Олександра Рябченка.

* Відбудеться прес-конференція і бізнес-семінар, присвячені боротьбі з дискримінацією на робочому місці. Будуть оприлюднені останні дані соціологічного дослідження дискримінації на ринку праці Україна: кому дістаються керівні посади, за які зарплати згодні працювати українці, в яких умовах працюють співробітники, у яких є діти. Учасники: Ю. Сизенко, заст.міністра Мінсім`ї та молоді; Т. Шульга, координатор сектору з культурних питань Представництва ЄС; А. Мірошниченко, виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України; М. Маковій, директор Міжнародного кадрового порталу hh.ua. Відбудеться бізнес-семінар для ТОП-100 підприємців України про успішні інноваційні європейські практики підвищення прибутковості компаній за допомогою створення рівних можливостей для працівників: 6 найкращих прикладів представлять провідні бізнес-компанії України та Європи. Заходи проводяться напередодні старту всеукраїнського конкурсу «Рівні можливості: кращий роботодавець 2011».

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63