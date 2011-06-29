Головне на 29 червня

Енергетика

Печерський районний суд Києва на 4 липня переніс розгляд кримінальної справи за звинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні у 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Родіон КІРЄЄВ ухвалив безпосередньо в залі суду.

Таким чином суддя задовольнив клопотання Ю.ТИМОШЕНКО, у якому вона вимагала оголосити триденну перерву у процесі для ознайомлення з обвинувальним вироком у справі, оскільки не змогла зробити цього раніше.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що не отримувала обвинувальний вирок поштою, як стверджує суддя Р.КІРЄЄВ.

Обвинувальний вирок був переданий Ю.ТИМОШЕНКО під розписку в залі суду.

У свою чергу, Р.КІРЄЄВ наголосив, що повістка на сьогоднішнє засідання суду була направлена Ю.ТИМОШЕНКО телеграмою, а вирок - поштою.

Він також висловив здивування з приводу того, що на засіданні суду відсутній один із захисників Ю.ТИМОШЕНКО Михайло ТИТАРЕНКО.

Коментуючи ці слова судді, інший захисник Сергій ВЛАСЕНКО зазначив, що, згідно з чинним законодавством, повістка має передаватися безпосередньо в руки, але М.ТИТАРЕНКО її також не отримав.

Р.КІРЄЄВ зобов’язав Ю.ТИМОШЕНКО повідомити М.ТИТАРЕНКА про наступну дату розгляду справи та переніс його на 4 липня. Засідання розпочнеться о 10.00.

Український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, співвласник компанії RosUkrEnergo (Швейцарія), не отримував жодних офіційних повідомлень про позов проти нього екс-прем`єра України Юлії ТИМОШЕНКО в суді Нью-Йорка, і не чув про даний позов.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Д. ФІРТАША, переданій УНІАН.

Прес-служба відзначає, що в повідомленнях, опублікованих у деяких українських ЗМІ, згадувався позов Ю. ТИМОШЕНКО, пред`явлений в Нью-Йорку проти Д. ФІРТАША, компанії RosUkrEnergo, і ста неназваних відповідачів.

«Крім уривчастої інформації в ЗМІ про нібито поданий позов, Д. ФІРТАШ не отримував жодного офіційного повідомлення щодо існування даного позову, і ніяких судових документів йому вручено не було», - зазначено в повідомленні.

При цьому прес-служба зазначає, що 27 червня 2011 року деякі українські ЗМІ повідомили, що судом Південного округу Нью-Йорка у даній справі виданий ордер, відповідно до якого сторони повинні прибути в суд для обговорення статусу справи.

«Якщо повідомлення, опубліковані в ЗМІ, відповідають дійсності, то Ю. ТИМОШЕНКО зобов`язана формально вручити Д. ФІРТАШУ та іншим відповідачам копію вищевказаного судового ордера», - зазначає прес-служба.

Прес-служба зазначає: оскільки Д. ФІРТАШ не був офіційно сповіщений або повідомлений про існування подібної вимоги суду і ніяких судових документів не отримував, то на даний момент він не бачить жодних підстав коментувати сам факт існування позову, або ж ордера, про який згадувалося.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості планує в липні представити на затвердження Кабінету міністрів України Концепцію переходу на біржову форму продажу вугільної продукції.

Про це йдеться у наказі Міненерговугілля від 6 червня № 192, оприлюдненому на сайті міністерства.

Згідно з документом, департамент вугільної промисловості міністерства спільно з департаментом фінансової політики і ДП «Вугілля України» протягом місяця після затвердження концепції Кабміном мають розробити відповідний план заходів щодо переходу на біржову форму продажу вугілля з подальшим затвердження цього плану урядом.

Окрім того, департаменту вугільної промисловості доручено створити систему моніторингу цін на вугілля на внутрішніх і світових ринках.

Україна значно скорочуватиме використання імпортного газу і збільшуватиме видобуток вугілля.

Про це заявив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю українським телеканалам.

За його словами, природній газ буде з року в рік лише дорожчати. Тому, на думку глави держави, Україна постане перед вибором, що з економічної точки зору вигідніше: добувати більше вугілля, використовуючи його як енергоносій, чи спалювати дорогий імпортний газ.

«Однозначно, ми віддамо пріоритет вугіллю», - заявив президент.

Принагідно В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що цього року Україна експортуватиме близько 1 млн. тонн вугілля. «У нас з’явився експортний продукт, і ми будемо нарощувати об’єми добичі вугілля, будувати нові шахти…», - сказав він.

Також, за словами президента, у планах – збільшення видобутку власного газу, який значно дешевший за імпортний російський. «І, звичайно, диверсифікація поставок газу із різних джерел», - додав В.ЯНУКОВИЧ, не уточнивши можливі джерела диверсифікації.

«І ми, безумовно, будемо з Росією домовлятись, ми маємо таку можливість. Ми експлуатуємо газотранспортну систему, ми запропонували її модернізацію за участі Росії, європейських країн, інвесторів… Я думаю, що це має гарну основу для переговорів з Росією», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Білорусь виплатила Росії частину боргу за поставлену з березня по травень електроенергію.

Як передає Радіо «Свобода», в найближчі два дні поставки, які були повністю припинені сьогодні через непогашену заборгованість, будуть відновлені, повідомили в російській компанії "Інтер РАТ ЄЕС".

Як повідомила помічник міністра енергетики Білорусі Людмила ЗЕНЬКОВИЧ, компанія "Біленерго" перерахувала другий платіж у розмірі 600 млн. російських рублів "Інтер РАТ ЄЕС".

Фінанси

Україна надала згоду Групі держав Ради Європи проти корупції (GRECO) на оприлюднення звіту щодо стану виконання Україною антикорупційних рекомендацій, наданих нашій державі за результатами першого та другого раундів оцінки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це за підсумками сьогоднішнього засідання уряду заявив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, такий дозвіл надається згідно з правилами і практикою GRECO стосовно оприлюднення державами звітів щодо виконання антикорупційних рекомендацій. У ході засідання Кабінет міністрів ухвалив відповідне протокольне рішення

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що після надання GRECO доступу до звіту документ буде перекладено українською мовою та оприлюднено на сайті Міністерства юстиції України.

Такий крок, зазначив міністр, сприятиме забезпеченню прозорості у діяльності Президента та уряду України.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що про виконання рекомендацій GRECO Україна прозвітувала у травні 2009 року. При цьому GRECO зазначило, що виконаними вважаються 8 антикорупційних рекомендацій, 17 рекомендацій - виконані частково.

У зв`язку з цим Україні було запропоновано у січні 2011 року підготувати інформацію про хід реалізації саме тих рекомендацій GRECO, які вважалися виконаними частково. Додатковий звіт про стан виконання Україною вказаних рекомендацій GRECO був затверджений на 51-му пленарному засіданні цієї організації, яке відбулося у травні 2011 року.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧвисловлюється за підписання рамкової угоди щодо співпраці з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

Про це він заявив у інтерв’ю українським телеканалам.

Він вважає, що дуже добре, що Україну запрошують у такі міжнародні організації. «Гірше було б, якби не запрошували», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас президент зауважив, що сьогодні Україна не розглядає рішення про можливе приєднання до Митного союзу. На його переконання, сьогодні потрібно підписати рамкову угоду про співпрацю у форматі «3+1» і наповнити цю угоду реальним змістом.

Віктор ЯНУКОВИЧ не збирається відправляти у відставку уряд Миколи АЗАРОВА.

Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Це елементи української політики, і хтось грає в ці ігри, щоб послабити цю владу. Микола Янович тяжко, зі скрипом, із зауваженнями різними – що цілком природно – але працює», – сказав В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, сьогодні завдяки роботі уряду державний бюджет отримав додатково 14 мільярдів гривень.

Він також розповів, що зробив зауваження голові НБУ Сергію АРБУЗОВУ і М.АЗАРОВУ у зв’язку з їхньою суперечкою, що була винесена на широкий загал через лист голови НБУ. «Я зробив зауваження, щоб вони у цих своїх відносинах дотримувались певного порядку, встановленого у багатьох країнах, в тому числі в Україні. Ми не зацікавлені, щоб у нашу внутрішню кухню хтось ліз», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що висновки з цієї суперечки, зокрема, і щодо можливої відставки уряду, робити не слід.

Сільське господарство

Аграрний фонд 30 червня починає проводити щотижневі тендери із закупівлі зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ.

«Починаючи із завтрашнього дня, Аграрний фонд щотижня проводитиме тендери із закупівлі зерна. Завтра перший тендер», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ. Він відзначив, що тендери проводитимуться із закупівлі пшениці, жита і гречки.

«У цілому Аграрний фонд, за нашими підрахунками, зможе закупити додатково до 2 млн. тонн зерна», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ. При цьому він відзначив, що закупівлі зерна проводитимуться у липні-жовтні, і на сьогодні Аграрний фонд вже закупив за форвардними контрактами близько 900 тис. тонн зерна.

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив посилити контроль за ходом збиральної кампанії.

Про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

За його словами, припинення засухи і інтенсивні опади поліпшили стан зернових і дають надію на дещо більший урожай, ніж це очікувалося раніше через тривалу спеку.

А.КЛЮЄВ повідомив, що загальний обсяг збиральних робіт по групі ранніх зернових становить 12,4 млн. га, з них пшениці - 6,8 млн. га. «Слід не упустити оптимальні терміни і не втратити вирощений урожай. Тому прошу посилити контроль за ходом збирання хліба», - заявив перший віце-прем`єр-міністр. За його словами, особливу увагу слід звернути на дотримання вимог безпеки праці і пожежної безпеки безпосередньо на місцях збирання і зернових токах.

Крім того, А.КЛЮЄВ доручив вжити низку заходів для забезпечення прискорення зростання виробництва в АПК. Він доручив Мінагропроду, Мінекономрозвитку, Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським держадміністраціям сприяти сільгоспвиробникам в отриманні кредитів для проведення польових робіт у 2011 році. Крім того, доручено забезпечити постачання аграріям пально-мастильних матеріалів і мінеральних добрив за цінами виробника.

Також А.КЛЮЄВ дав доручення вжити заходів з оптимізації структури посівних площ сільськогосподарських культур, починаючи з осінньої сівби поточного року, з урахуванням потреб внутрішнього продовольчого ринку.

Крім того, вказаним органам виконавчої влади доручено забезпечити постійний моніторинг і уточнення регіональних балансів попиту і пропозиції на основні види сільськогосподарської продукції.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевнив, що до осені парламент не розглядатиме законопроекти щодо ринку землі сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прямої лінії у редакції газети «Известия в Украине» він сказав: «На цій сесії, тобто, до осені, Верховна Рада не розглядатиме відповідні новації ні від Кабінету міністрів, ні від народних депутатів України».

В.ЛИТВИН вважає, що основним завданням при введенні ринку землі має стати її капіталізація. «Коли ми говоримо про ринок землі, то насамперед це має передбачати право людини розпоряджатися землею, яка є в неї у приватній власності”, – сказав В.ЛИТВИН. За його словами, “мова йде не про фактичний продаж землі, а насамперед про те, щоб у нас відбувся процес капіталізації землі, у тому числі за допомогою права здавати землю в оренду”. Він додав: “І не на три-п´ять років, а на десять і більше років».

За словами голови ВР, за підрахунками експертів, приведення ціни на українську землю до загальноєвропейського рівня займе до 10 років. Він переконаний, що «того дикого ринку, про який говорять і яким лякають, в нас не буде». За його словами, не йдеться про те, що “землю продаватимуть іноземцям і хтось буде землю скуповувати".

В.ЛИТВИН нагадав, що на сьогодні у парламенті не зареєстрований урядовий законопроект про ринок землі. За його словами, це пов’язано з тим, що на поточній сесії Верховна Рада вже відхилила законопроект про ринок землі, а згідно з Регламентом ВР, якщо законопроект розглядався і був відхилений, аналогічний законопроект може розглядатися не раніше, ніж на наступній сесії.

Транспорт Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, згідно з якими перевізники при здійсненні міжнародних автоперевезень мають перед початком перевезення перевіряти наявність у пасажирів документів, необхідних для в`їзду в держави проходження, держави за маршрутом проходження, і відмовляти у міжнародному перевезенні пасажирам, які не пред`явили необхідні документи.

Відповідна постанова від 22 червня 2011 р. № 672 розміщена на сайті Кабміну.

Пасажири під час міжнародного автомобільного перевезення повинні мати належним чином оформлені документи, необхідні для в`їзду в держави проходження, держави за маршрутом проходження, і пред`являти їх на вимогу автомобільного перевізника, автомобільного самозайнятого перевізника.

(УНІАН)